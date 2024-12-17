Adrián Marcelo nuevamente acapara titulares esta vez por la atención que Susana Zabaleta y su novio le dieron en un show de La Cotorrisa.

En redes sociales circula un video de Susana Zabaleta -de 60 años de edad- encendiendo un churro de marihuana que un integrante de La Cotorrisa dio Adrián Marcelo, el muy odiado ex habitante de La Casa de los Famosos 2024.

Acción que tiene molestos a cibernautas quienes piden dejar de normalizar fumar mariguana en espacios cerrados y ahora públicos.

Video de Susana Zabaleta prendiéndole un churro de marihuana a Adrián Marcelo en show de La Cotorrisa

@RosaLiliaTorrs, usuaria de la red social X, comparte en la plataforma un video que muestra a Susana Zabaleta prendiendo un churro de marihuana que le entrega a Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa, para Adrián Marcelo de 34 años de edad.

Susana Zabaleta saca el churro de marihuana, el cual le ayuda a encender Ricardo Pérez -de 30 años de edad-, quien posteriormente se lo entrega a Adrián Marcelo.

El momento tuvo lugar en “Los Cotorros”, el show navideño de La Cotorrisa.

Susana Zabaleta (@susanazabaleta / Instagram )

Por supuesto, esto molestó al público y a cibernautas ya que Adrián Marcelo celebró la atención de los polémicos novios e incluso se alegró de compartir un churro de marihuana con la actriz.

“No mames con tu pareja, Ricardo. Qué chulada compartir un churro con Susana Zabaleta” Adrián Marcelo

Las críticas no se hicieron esperar: “El problema no es que la fume si no dónde la fume, lo hace en un espacio cerrado y a muchas personas les desagrada tanto la planta como el olor”,

“Dejemos de normalizar el fumar marihuana sobre todo en espacios cerrados, son comediantes y juegan con lo prohibido”, “Susana queriendo verse chava moderna”, expresan usuarios que han visto el video.

En redes sociales se volvió viral un video en el que se puede ver como Ricardo Pérez (@ricardomedijo) le prende un cigarro, supuestamente de marihuana, a @SusanaZabaleta, para entregárselo al influencer Adrián Marcelo (@adrianm10), esto sucedió en pleno show de La Cotorrisa.… pic.twitter.com/XqOluGFtFl — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) December 16, 2024

¿Susana Zabaleta aún no conoce a su suegra? Esto dijo de su relación con el miembro de La Cotorrisa

Haberle prendido un churro de marihuana a Adrián Marcelo no es el único tema por el que el nombre de Susana Zabaleta acapara titulares.

Susana Zabaleta también es blanco de polémica ya que recientemente le preguntaron cómo es la relación con su suegra, cuestionamiento que la alteró.

Sin explicar si ya conoce o no a su suegra y si la mamá de Ricardo Pérez está de acuerdo con su relación y la diferencia de edades, la actriz se negó a dar declaraciones porque “le dan hueva”.

Y finalmente, frente a micrófonos de Venga La Alegría, Susana Zabaleta aceptó que aunque ella le lleva muchos años a su novio, no estaría de acuerdo si su hijo sigue sus pasos...