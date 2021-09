Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez se encuentran en medio de la polémica luego de que se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en su contra por peculado y lavado de dinero.

Durante el programa de Adela Micha, Rebecca de Alba y Susana Zabaleta fueron cuestionadas sobre las acusaciones en contra de Inés Gómez Mont.

Mientras que Rebecca de Alba se mostró sorprendida por la situación, Susana Zabaleta criticó que Inés Gómez Mont haya comprado la casa de Cher y bromeó que la propiedad pertenecía a todas las personas que si pagan impuestos.

Susana Zabaleta fue una de las invitadas al programa de Adela Micha, ahí bromeó con las acusaciones en contra de Inés Gómez Mont e incluso destacó que ella también era dueña de la casa de Cher pues ella si paga impuestos.

El comentario de Susana Zabaleta surgió luego de que fue cuestionada sobre las acusaciones en contra de Inés Gómez Mont.

En un primer momento Susana Zabaleta destacó que no conoce a Inés Gómez Mont. Sin embargo después bromeó con la cantidad de hijos que tiene la conductora.

En el video Susana Zabaleta también se refirió a que Inés Gómez Mont se habría comprado la casa de Cher y señaló que también es parte de todos los que pagan impuestos.

Susana Zabaleta destacó que en México todo el mundo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, algo que no debería de ser así.

Sin embargo destacó que sería un karma para la pareja si se demuestra su culpabilidad ya que supuestamente el dinero iba destinado a mejorar las cárceles del país.

Al ser cuestionada sobre el caso de Inés Gómez Mont, Rebecca de Alba se mostró sorprendida pues destacó que nunca terminas por conocer a las personas.

“Yo cada vez me sorprendo más, me sigo sorprendiendo (…) Uno ve a las personas y no las conocemos”

Rebecca de Alba