La actriz Susana Zabaleta de 60 años de edad, cree que en la actualidad existe intolerancia política porque ya no se puede hablar de nada.

De poder decir chistes e incluso hasta obras de teatro sobre la política, se pasó a la censura, asegura Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta se queja de que actualmente hay intolerencia en la política

Si bien Susana Zabaleta era una de las famosas que podía emitir una opinión de la política en México, eso ya cambió.

La actriz compartió en una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin su postura sobre la intolerancia política actualmente.

Y es que a la perspectiva de Susana Zabaleta todos se volvieron intolerantes a escuchar comentarios sobre la política y hasta de expresiones que antes eran comunes.

Susana Zabaleta, actriz. (YouTube/@burrovan)

Incluso recordó que en sexenios como el de Vicente Fox o Enrique Peña Nieto, existían comentarios burlones a los presidentes y hasta sus esposas, las primeras damas.

“A Fox lo reventábamos y su mujer igual. [Felipe] Calderón, vuelve a cerrar porque su esposa era como muy seria, tranquila. En cambio con todas las demás sí nos burlábamos y nos cagabamos de la risa”. Susana Zabaleta, actriz.

Sin embargo, esto cambió en Felipe Calderón e incluso los gobiernos más recientes donde no se puede hablar mal ni quejarse de nadie.

Y aunque Jorge ‘El Burro’ Van Rankin puso como ejemplo Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz como muestra de la censura en medios, Susana Zabaleta confirmó que se parece a lo que ocurre actualmente.

Asimismo, Susana Zabaleta externó su queja al “ahora le puedes decir gordo a nadie”, además de recordar que la palabra “joto” era parte del vocabulario contra cualquier persona.