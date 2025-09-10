Sugey Abrego -de 46 años de edad- presumió que subastó sus calzones en 28 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con Sugey Abrego, ese ha sido el mayor monto que ha recibido por una prenda de la obra de teatro, pero no el único.

Sugey Ábrego, actriz (@sugeyabregotv)

Así fue como Sugey Abrego subastó sus calzones en 28 mil pesos

Durante su entrevista para ‘De Primera Mano’ Sugey Abrego presume que subastó sus calzones en 28 mil pesos.

De acuerdo con Sugey Abrego, ese ha sido el mayor monto que ha recibido por una prenda de la obra de teatro ‘La obscenidad de la carne’.

Sin embargo, sus calzones no son la única prenda que ha vendido, pues la actriz reveló que desde hace cuatro años recibiría propuestas de compra a la salida del teatro.

Además de vender los vestuarios que utiliza durante la obra presentada en Teatro Renacimiento, ubicado en la Ciudad de México, se toma fotografías y reparte autógrafos.

Pero lo que más llama la atención de los asistentes son los látigos y los vestuarios, por lo que ahora estarían considerando venderlos.

Sugey Abrego no dio más detalles sobre la venta de su ropa o los otros compañeros, pero no sería desconocido que el negocio es bueno.

Pues recientemente se hizo viral un video de Eduardo Yañez -de 64 años de edad- en que se dijo en la “necesidad de subastar sus calzones”.

Este es el elenco de La obscenidad de la carne

Además de Sugey Abrego, en la obra de teatro ‘La obscenidad de la carne’ participan los actores:

Jorge Salinas, de 57 años de edad

Elizabeth Álvarez, de 48 años de edad

William Valdés, de 31 años de edad

Esta obra sigue la historia de Carlos y Ana, quienes aceptan la invitación de Amadeus y Carmín para jugar un juego peligroso.