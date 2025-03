Sugey Ábrego -de 46 años de edad- reveló el novedoso tratamiento que usa para lucir más joven y que dejará pensando a muchos.

Los fans de Sugey Ábrego notaron que de unos meses para acá, la famosa luce más radiante y bella.

La actriz fue cuestionada sobre su secreto de belleza y ella lo compartió; Sugey Ábrego usa colágeno, pero no de la forma convencional.

Además de ser de las primeras en vender ropa interior usada, Sugey Ábrego es pionera en usar un tratamiento especial para lucir más joven.

La actriz reveló que se coloca colágeno en la vagina y lleva 6 meses sintiéndose más joven; incluso, sus amigos han notado los cambios.

“Se me salió mi tip de belleza, no era mi intención, ni siquiera soy imagen de este producto (…) se me ocurrió decirle a Vicky López que estoy usando colágeno vaginal”

Sugey Ábrego