La actriz mexicana Sugey Ábrego abrió su corazón y compartió una de sus más duras vivencias; cuando fue víctima de un intento de feminicidio.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino”, Sugey Ábrego habló sobre este duro momento.

Cabe señalar que de inicio a fin, la actriz y conductora se mantuvo al borde del llanto.

Sugey Ábrego intentó abordar la idea de divorciarse con su entonces pareja Enrique Durán, sin embargo, la reacción no fue precisamente positiva.

Aunque admitió que vivieron momentos muy buenos, comenzó a notar que habían ciertas situaciones abusivas de su parte.

Sugey Abrego (Agencia México)

“Fueron tres años súper padres, digo tres años porque ‘vámonos de viaje’ y cada fin de semana, pero yo no me daba cuenta que nos íbamos en la camioneta de Sugey, con el chofer de Sugey”, comentó.

Aunado a ello, desde los inicios de la relación, notó que tenía problemas con el alcohol, por otra parte se rumoraba que tenía adicción a las drogas.

Pese a ello, cuando se dio cuenta de la problemática, le sugirió pedir ayuda profesional, y así fue, por lo que ella aceptó darle una segunda oportunidad y continuar con su relación.

Sugey Ábrego casi muere asesinada en manos de su expareja

Sugey Ábrego estuvo a punto de morir en manos de su exmarido.

La actriz narró que fue durante el regreso de un evento en Acapulco a su hotel, cuando el hombre intentó aventarla por el coche, en una discusión.

“Es un tramo como de 15 minutos. En todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera”, relató.

“Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas”, agregó Sugey Ábrego.

Sin embargo, la actriz le marcó a su mamá para que fuera testigo de lo que estaba ocurriendo, en caso de que le llegara a suceder algo.

“Puse el celular, me acuerdo que mi mamá estaba del otro lado”, recordó.

“Porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo y mi mamá estaba escuchando todo, (Enrique Durán) me insultaba, me zangoloteaba en el coche”, añadió para concluir.

A pesar de todo, Sugey Ábrego logró salir del vehículo con vida.