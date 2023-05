Aracely Arámbula se describe como “mamá y papá” al exhibir a Luis Miguel como un padre siempre ausente.

Aracely Arámbula -de 48 años de edad- y Luis Miguel, tuvieron una relación sentimental desde 2005 hasta 2009.

Convirtiéndose en una de las parejas más famosas del medio del espectáculo en ese entonces.

Como fruto de su amor, nacieron dos hijos: Miguel, de 16 años de edad, y Daniel, de 14 años de edad.

Por lo que desde ese entonces, la actriz ha estado dedicada a su maternidad sin la necesidad de Luis Miguel.

La cantante y actriz mexicana conocida como “La Chule”, Aracely Arámbula, siempre se ha mantenido reservada en torno a su vida privada y la de sus hijos.

A pesar de que en los últimos meses estuvo bajo los reflectores por la demanda que interpuso contra Luis Miguel por no pagar la manutención de sus hijos.

Desde ese momento se conoció que Luis Miguel ha sido un padre ausente, ya que mantiene una relación distante con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

Pues la actriz ha comentado en varias ocasiones que no los ve desde hace mucho tiempo .

Aracely Arámbula se ha mantenido al margen sobre el tema de la paternidad de Luis Miguel con sus dos hijos, pero en esta ocasión rompió el silencio.

Y no dudó en aclarar si el cantante tiene estrecha comunicación con los menores.

Aracely Arámbula fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la prensa no dudó en cuestionarle si Luis Miguel le había hablado a su hijos.

Ante esto, Arámbula contestó firme y directamente: “Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él”.

También le cuestionaron si necesitaba de la ayuda económica de Luis Miguel para criar a sus hijos, a lo que Aracely Arámbula contestó:

Aracely Arámbula respondió de una manera contundente y muy sincera al saber que ella no necesita de ningún hombre para darles la vida que merecen a sus hijos.

Tanto en los temas económicos, como en la educación.

Aracely Arámbula ya no quiso opinar más sobre el tema Luis Miguel, a pesar que tenía muchas cosas por decir.

Ya que prefiere quedarse callada por respeto a sus hijos.

“Soy una mujer libre para hablar y decir lo que yo quiera, pero soy una mujer muy privada. Toda la vida lo he sido, ¿cuándo me han visto hablar de otras personas?, no me gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso y es el papá de mis hijos, por respeto a mis hijos y por el amor familiar”.

Aracely Arámbula