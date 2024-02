Bellakath de 25 años de edad se unió al trend viral de TikTok y se burla de la gente que la critica con su cuerpo.

Bellakath envía un mensaje a todos los que constantemente critican su físico, pero ahora lo ha tomado con bastante humor.

Fue a través de un video en TikTok, donde la influencer deja ver que pese a los comentarios hacia su cuerpo ella se acepta tal y como es.

Bellakath ha expresado que ya estaba harta de tener que leer todo tipo de ataques sobre cómo ha cambiado su apariencia en los últimos años.

Bellakath es sin duda una de las intérpretes más controversiales de los últimos tiempos.

Desde que se hizo viral su nombre no deja de ser tendencia y, en esta ocasión, la cantante le ha respondido a todos los haters que opinan sobre su cuerpo.

De una foma peculiar uniéndose al trend viral de TikTok:

“Soy Bellakath y todo el tiempo la gente opina de mi cuerpo, me quita, me ponga o aunque no tenga nada... critican mi cuerpo”

Bellakath