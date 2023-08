Sofía Rivera Torres ni besó a nadie en la fiesta de Galilea Montijo, dice el tercero en discordia en medio de rumores que aseguran que la conductora había sido infiel.

La Casa de los Famosos México generó grandes polémicas por todo lo que ocurría con sus habitantes dentro y fuera del reality.

A dos semanas de que se realizó la gran final de La Casa de los Famosos México, la controversia persigue a todos sus participantes.

Tal es el caso de Sofía Rivera Torres -de 30 años de edad- quien fue acusada de haberle sido infiel a Eduardo Videgaray -de 54 años de edad- durante la fiesta de Galilea Montijo.

En medio de todas las especulaciones, el tercero en discordia ya habló y reveló si es verdad que se besó con Sofía Rivera Torres en la fiesta de Galilea Montijo.

Tras el fin de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo realizó una gran fiesta en su casa para celebrar el éxito que había tenido el reality.

Entre los asistentes estuvo Sofía Rivera Torres, quien en varios videos mostró que se había pasado un gran momento en compañía de sus compañeros de La Casa de los Famosos.

Sin embargo, hubo un video que llamó la atención de los usuarios y es que señalaron que Sofía Rivera Torres le había sido infiel a Eduardo Videgaray.

Precisamente con un amigo de Nicola Porcella.

De acuerdo con algunas versiones, Sofía Rivera Torres se había besado con Agustín Fernández, de 33 años de edad.

Tras todas las especulaciones, Agustín Fernández ya habló sobre el presunto beso que se habría dado con Sofía Rivera Torres en la fiesta de Galilea Montijo.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Agustín Fernández desmintió que se haya besado con Sofía Rivera Torres.

De acuerdo con Agustín Fernández, Sofía Rivera Torres solo se acercó para decirle algo al oído, pero al no estar claras las imágenes se malinterpretó la situación.

“No, fue toda una mala imagen. Justo tapo Raquel pero no pasa nada, estábamos hablando. Me habló al oído, fíjate en el video me habla al oído nada más”

Agustín Fernández