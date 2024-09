Sofía Niño de Rivera fue víctima de un fraude bancario y revela el método profesional con el que le robaron todo su dinero.

Hasta en los peores momentos, Sofía Niño de Rivera -de 42 años de edad- conserva el buen humor y narró cómo fue víctima de un fraude bancario.

La comediante explica que la estafaron con una llamada telefónica y jura que todo era creíble porque tenían sus datos bancarios, y hasta le hablaban como profesionales.

A través de un video en TikTok, Sofía Niño de Rivera contó a sus seguidores la forma en que la estafaron, pues ni ella podía creer que la engañaran con un viejo método de robo.

Sofía Niño de Rivera explicó que recibió una llamada “del banco”, donde le dieron su nombre y número de tarjeta.

En la llamada le aseguraban que le estaban haciendo cargos a su tarjeta, por la compra de autopartes.

“Me dijeron, hablamos de tal banco eres Sofía Niño de Rivera con terminación de tarjeta tal, tenían varios datos míos. Me dijeron: ‘estamos viendo que alguien está haciendo un cargo en una página de autopartes de mercado libre” me dijeron ¿eres tú? y dije no”

Aseguró que las personas que la estafaron tenían “voz de banco” y hasta el número de empleado le dieron, por lo que creyó que sí se trataba genuinamente del banco.

Los supuestos empleados del banco le aseguraron a Sofía Niño de Rivera que alguien quería usurpar su identidad y que ellos rastrearían a la persona que estaba haciendo cargos a su tarjeta.

“El que me estaba haciendo fraude me estaba diciendo qué no hacer para que no me hicieran fraude (...) me dice: ‘Para poder hacer la investigación y rastrear el IP necesitamos que des de baja tu app”

Sofía Niño de Rivera