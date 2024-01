Encara las preguntas de su pasado como primera dama, Angélica Rivera de 54 años de edad cuando fue esposa de Enrique Peña Nieto de 57 años de edad.

En un llegada a México, Angélica Rivera fue abordada por la prensa al cuestionarle sí fue difícil dejar su pasado como primera dama después de su separación con Enrique Peña Nieto.

Debido que actualmente celebra la próxima boda de su hija Sofía Castro de 27 años de edad, por lo que sin duda comparte la emoción de ver a su hija llegando al altar mostrándole todo el apoyo.

Angélica Rivera da pistas de su regreso a las telenovelas, pero no será pronto

Una de las parejas más controversiales de la política y la farándula mexicana fueron, sin lugar a dudas, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

Pues no solo protagonizaron un polémico matrimonio, sino que también llegaron a los Pinos cuando él fue elegido como presidente del país en el 2012.

Como sabemos, Angélica Rivera lleva más de 15 años alejada de la televisión y abandonó la vida pública tras confirmar su divorcio con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

A pesar que la actriz ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, todo indica que ha regresado para apoyar a su hija Sofía Castro, quien muy pronto llegará al altar con su novio Pablo Bernot.

Sin embargo, fue custionada por su pasado como esposa de Enrique Peña Nieto, ante esto respondió:

Un error de Venga la Alegría no se salvó de los regaños de Ricardo Salinas Pliego

“He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa y feliz y ahora compartir esto con mi niña es una felicidad tan grande que me llena todos los días y me hace mejor persona”

Angélica Rivera