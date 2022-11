‘Siempre Reinas’ podría tener una segunda parte en Netflix, pero una diva quiere poner condiciones.

Chismes y ‘guerra de declaraciones’ han rodeado al reality de Netflix, ‘Siempre Reinas’, el cual está conformado por:

Algunas personas no creen que Netflix quiera hacer una segunda parte de ‘Siempre Reinas’ por tanto escándalo, pero dos de las integrantes no descartan que el próximo año regrese el reality.

Lorena Herrera asegura que Siempre Reinas sí es un programa real y no uno inventado

A pesar de que hubo conflictos entre Laura Zapata y Lucía Méndez, ambas no descartan que Netflix quiera hacer una segunda parte de ‘Siempre Reinas’.

Laura Zapata cree que sí sería factible y de concretarse, comenzarían a grabar en 2023.

Mientras tanto, Lucía Méndez no la pasó nada bien en el reality, pero tampoco descarta que los productores de ‘Siempre Reinas’ la quieran de vuelta en el programa.

Durante un encuentro con reporteros de De Primera Mano, Lucía Méndez reveló que hay quienes están interesados en hacer una segunda parte de ‘Siempre Reinas’.

Lucía Méndez dejó claro que no tiene intención de hablar mal de sus compañeras, a pesar de que Laura Zapata sigue arremetiendo en su contra.

Al parecer, si se hace una segunda parte de ‘Siempre Reinas’, sería con las mismas integrantes.

Lucía Méndez dice que no tiene problema en volver a trabajar con sus compañeras, pero hay condiciones.

“Yo no voy hablar nada de nadie, no me interesa. Quieren que seamos las mismas (sus compañeras de ‘Siempre Reinas’) y habrá ciertas condiciones obviamente. Yo pondré las mías, ellas pondrán las suyas”

Lucía Méndez