Lorena Herrera forma parte del reality Siempre Reinas y ella asegura que sí es un programa real y no un invento, como algunos espectadores han asegurado.

Siempre Reinas es el nuevo programa de Netflix, estrenado a inicios de octubre donde las protagonistas son:

Lorena Herrera, de 55 años de edad

Syvial Pasquel, de 72 años de edad

Lucía Méndez, de 67 años de edad

Laura Zapata, de 66 años de edad

Desde que se supo del proyectos, era evidente que había una rivalidad entre Laura Zapata y Lucía Méndez .

Algunos aseguraban que las pequeñas peleas entre las actrices eran planeadas, para darle un poco de morbo al programa, pero Lorena Herrera lo desmiente.

Durante una entrevista con ‘De Primera mano’, Lorena Herrera aclaró que Siempre Reinas no es una serie, pues en estas se tiene un guión, por lo que sus reacciones fueron genuinas.

La actriz reveló que Maribel Guardia iba a formar parte del proyecto, pero decidió salirse para hacer una telenovela con Victoria Ruffo.

Siempre Reinas, uno de los estreno de octubre de 2022 en Netflix (Netflix)

¿Lorena Herrera se arrepintió de participar en la serie?

Siempre Reinas fue una gran experiencia para Lorena Herrera, pues admira mucho a sus compañeras.

“La he pasado sensacional” dijo la actriz, pero fue cuestionada sobre qué tan reales fueron algunas situaciones que aparecieron en el reality.

En un episodio Lorena Herrera acude con un médico, pues expresó que había bajado su deseo sexual.

Lalo Carrillo, conductor de ‘De Primera Mano’, expresó que él no creía que eso le ocurriera, por lo que la también cantante le respondió.

“Las cosas que ocurren ahí no son invenciones, o sea, lo que ocurrió ahí la gente no lo cree, pero es que así es, porque si no se hubieran inventado otras cosas” dijo Lorena Herrera.

Lorena Herrera, actriz. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Menciona que sí era cierto lo de su baja de lívido, pero nadie le dijo que lo contara, ella sentía la confianza para compartir esa parte su vida.

Por otro lado, Lorena Herrera dice que no tiene una amistad con sus compañeras de reality, pero les tiene cariño.

Con quien mejor se llevó fue con Sylvia Pasquel: “Tenemos una excelente química, yo tengo química muy bien con las tres, pero no nos hemos ido a cenar o a tomar un café”.

Lorena Herrera cree que es difícil tener una amistad con personalidades del espectáculo, pues siempre están ocupadas, pero ella les ofrece a sus compañeras una relación amigable y sincera.