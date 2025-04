“Uno comete errores, no somos perfectos”, fue la mayor reflexión que Sian Chiong tuvo a 6 meses de haber salido de La Casa de los Famosos México 2 como uno de los más odiados.

La euforia por La Casa de los Famosos México 2 va bajando poco a poco, pero para aquellos que estuvieron en el reality show nunca estará de más preguntarles sobre su estancia en el programa.

Ante ello y a 6 meses de que Sian Chiong fuera eliminado de La Casa de los Famosos México 2, reflexionó sobre lo que vivió estando en el reality show, compartiendo que ahora sí tiene bien aterrizadas sus ideas.

Y es que los conductores de La Caminera en Exa, donde tuvo la entrevista, le recordaron que a semanas de salir del programa aún no sabía que había pasado y no podía asimilar el juego.

El cubano Sian Chiong fue uno de los miembros del Team Tierra de La Casa de los Famosos México 2, por lo que al salir del reality show se enteró de lo odiado que era él y su equipo.

Ahora, en un momento de reflexión a 6 meses de que fuera eliminado del reality show, el cubano compartió en La Caminera el error que tuvo en La Casa de los Famosos México 2.

Para Sian Chiong su equivocación no fue más que de un inexperto en realities, pues compartió que él solo se enfocó en el juego entre sus compañeros, más no en el qué dirán fuera los televidentes.

Y es que Sian Chiong recordó acciones de Karime Pindter y Mario Bezares, que fueron muy bien vistas por los televidentes, asumiendo que ellos se enfocaban más en el público no en un juego interior.

Sin embargo, no descartó que sus acciones también tuvieran una parte de empatía y naturalidad con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2.

Por otra parte, Sian Chiong apuntó que al final, le tocó asumir los errores que había cometido y aprender de ellos, explicando que tuvo un simil a un proceso de duelo para aceptar todo lo que ocurrió.

“Uno comete errores, no somos perfectos y te tienes que perdonar, salir a delante (...) aprendí de mis errores”.

Asimismo, admitió que tomó decisiones desde el miedo de salir del juego, más no con naturalidad siguiendo su forma de ser.

“Me equivoqué de decisiones, no logré ser yo y no me perdonaba a mí mismo por haberme equivocado (...)”.

Sian Chiong, actor.