Sian Chiong -de 30 años de edad- ‘escapó’ de México tras su terrible papel en La Casa de los Famosos 2024.

La polémica en la que se vio envuelto Sian Chiong a raíz de su participación en La Casa de los Famosos 2024, llevó al actor cubano a tomar la decisión de irse del país.

Asimismo, la situación lo orilló a asistir a terapia psicológica para enfrentar los comentarios negativos que ha estado recibiendo en redes sociales.

Sian Chiong realizó algunas acciones y comentarios en La Casa de los Famosos 2024 que lo convirtieron en el blanco de fuertes críticas.

Incluso, algunos productores le cerraron las puertas de sus próximos proyectos.

¿Sian Chiong y Ricardo Peralta hundieron sus carreras? Esto pasó con los ex habitantes del cuarto Tierra de La Casa de los Famosos 2024

Juan Osorio le cierra las puertas a Sian Chiong en la cara; no lo quiere en ninguna de sus novelas

Sian Chiong se ganó la desaprobación del público, principalmente por su relación conflictiva con varios de sus compañeros en La Casa de los Famosos 2024.

Lo que lo llevó a ser uno de los habitantes menos favoritos y, ahora, a abandonar México debido a las críticas recibidas.

“Hasta donde sé, está tomando terapia psicológica. Cuando tú sales de un reality, viene la depresión, que es algo que poca gente entiende. No es como “terminé un ciclo y se acaba. No, viene el reencuentro contigo, porque estuviste en un aislamiento y desafortunadamente no le fue muy bien....”

Julio Camejo