¿Shakira no deja de facturar con su gira Las mujeres ya no lloran? Anuncia décima fecha de concierto en CDMX, pero no sería la única fecha que agrega en México.

Este domingo 30 de marzo Shakira -de 48 años de edad- ofrecería su último concierto en la CDMX, sin embargo la cantante sigue haciendo historia.

Y es que tras anunciar su novena fecha en el Estadio GNP Seguros, Shakira sorprendió a sus seguidores al ampliar su estadía en México.

A través de las cuentas oficiales de OCESA se anunció el tercer concierto de Shakira en CDMX para agosto de este año.

Pero, Shakira no solo abrió más fechas para la CDMX, sino que también se anunció nuevos espectáculos para más lugares de México.

Esta es la nueva fecha de Shakira para la CDMX

Desde su primer concierto en México, Shakira se mostró muy emocionada por el apoyo que ha recibido en el país e incluso confesó que no se quería ir.

Shakira (@Shakira / Instagram)

Shakira incluso sorprendió al revelar que pronto regresaría a México, sin embargo sus seguidores no esperaban que sería tan pronto.

Y es que Shakira anunció dos nuevas fechas de su gira Las mujeres ya no lloran en la CDMX para el mes de agosto.

Tras la alta demanda de estas dos nuevas fechas, Shakira abrió su décima fecha en el en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: 27 de agosto del 2025.

Shakira sigue triunfando en México, anuncia 3 nuevas fechas más además de la CDMX

Sin embargo, OCESA no solo confirmó nuevas presentaciones de Shakira en la CDMX.

Y es que Shakira hará cuatro nuevos conciertos en distintas ciudades de México.

“¡El éxito sigue! Se confirman más fechas del #LMYNLWorldTour en México. Vamos todos a cantar y bailar con Shakira en esta histórica gira” OCESA

Estas son las nuevas fechas de Shakira en México:

23 de agosto: Parque Fundidora, Monterrey

3 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Shakira (@Shakira / Instagram)

Cabe recordar que la primera ronda de la gira Las mujeres ya no lloran en México comprendió dos fechas en Monterrey, dos en Guadalajara y siete en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Posteriormente anunció dos más en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, el 2 de septiembre en Querétaro, el 6 de septiembre en Guadalajara y el 12 de septiembre en Puebla.

De esta manera se suman 20 conciertos de la gira Las mujeres ya no lloran de Shakir

a en México.

¿Cuándo inicia la preventa para las nuevas fechas de Shakira en México?

De acuerdo con la información de OCESA, la preventa exclusiva para clientes Banamex para las nuevas fechas de Shakira en México iniciará el 31 de marzo a las 11 de la mañana.

Mientras que la venta general será el 1 de abril.