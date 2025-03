¿Shakira aprueba los insultos contra Gerard Piqué en sus conciertos? La cantante reacciona a los gritos muy a la mexicana y defiende que sus fans se expresen.

En junio de 2022, Shakira -de 48 años de edad- y Gerard Piqué anunciaron su separación después de más de una década juntos y dos hijos en común.

Desde el primer momento la separación de Shakira y Gerard Piqué -de 38 años de edad- estuvo en medio de la polémica por una presunta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, con quien después confirmó su relación.

En medio de la polémica, Shakira lanzó sus canciones ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ y ‘BZRP Music Sessions #53’, las cuales irían dirigidas a Gerard Piqué.

Estas canciones han tomado un nuevo sentido ahora que Shakira se encuentra de gira en México con su tour Las mujeres ya no lloran.

Y es que asistentes no han dudado en arremeter contra Gerard Piqué y gritan insultos muy a la mexicana, pero ¿será algo que le molesta a Shakira?

Shakira se ha mostrado muy emocionada con el cariño que le han expresado sus fans mexicanos durante su gira Las mujeres ya no lloran.

Danielle Dithurbide tuvo la oportunidad de entrevistar a Shakira después de uno de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Durante su conversación, Danielle Dithurbide no dudo en cuestionarle a Shakira sobre los gritos muy a la mexicana de sus fans contra Gerard Piqué.

“¿Viste lo que gritaban? No podemos decir las palabras”

Shakira quiso zafarse del tema, asegurando que en realidad no puede escuchar nada porque tiene audífonos.

“Yo no escucho porque tengo estos audífonos, después me cuentas qué dicen. Siempre pregunto: ‘¿Qué están diciendo?’ Porque esas cosas no las escucho mucho"

Shakira