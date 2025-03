Shakira y Danielle Dithurbide tuvieron una entrevista para N+ que puede verse en YouTube; esto ante la visita de la cantante al país para sus 7 fechas en el Estadio GNP Seguros y más de 11 conciertos en México.

A través de YouTube, se compartió la entrevista de Shakira de 48 años de edad, con Danielle Dithurbide de 42 años de edad para N+.

Durante esta entrevista, Shakira abrió su corazón a Danielle Dithurbide, y le reveló que es lo que significa México y sus fans mexicanos para ella.

Aunque eso sí, la entrevista de Shakira y Danielle Dithurbide en YouTube para N+ no estuvo absuelta de polémica, pues en redes sociales ya están tundiendo a la periodista.

Danielle Dithurbide tuvo la oportunidad de entrevistar a Shakira quien está de pasó en México por su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, ofreciendo más de 11 conciertos a lo largo de mes.

Tan solo en CDMX, Shakira dará un total de 7 conciertos en el Estadio GNP Seguros y, en agosto y septiembre regresará para dar 4 fechas más en el país.

Durante la entrevista de Shakira y Danielle Dithurbide, la cantante colombiana se sinceró y reveló que cuando ella canta, siente sus emociones; incluido el dolor.

Pues Danielle Dithurbide le preguntó a Shakira si es que en verdad ya no lloraba, haciendo alusión al nombre de su disco y de su gira, a lo que ella contestó:

En cuanto al público mexicano, Shakira se expresó con amor y cariño hacia sus fans, revelando el porqué México es tan importante para ella:

“De lo que me entregan cada día, de esa lealtad, de ese amor, de cómo me han reparado el alma. Cada noche cantan desde la primera hasta la última, ríen, bailan, lloran, reflexionan conmigo, más que un concierto, es un encuentro, es una comunión... es sanación total para mí. Cantar 7 veces para mi público, no me cabe en la cabeza, ni yo me lo puedo creer. Es un regalo que me han hecho ustedes, mi público mexicano y tengo muchas ganas de volver, ojalá me lo permitan”

Shakira