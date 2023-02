Shakira confesó en su entrevista con Enrique Acevedo que su tiradera con Bizarrap, fue una catarsis “necesaria para mi recuperación”.

El 11 de enero de 2023 dejó huella en la vida de Shakira, pues ese día estrenó la canción Session #53 junto al DJ argentino Bizarrap, generando revuelo en la industria musical.

Y es que, por primera vez una artista latina usó su música, con referencias directas, para exhorcisar el dolor y de paso exhibir a los responsables de su sufrimiento.

Esto no sólo le hizo ganar millones de fans a Shakira alrededor del mundo y emocionar a los ya cautivos; también la volvió blanco de numerosas críticas.

En su entrevista para N+, Enrique Acevedo le preguntó a Shakira sobre el debate generado por su Session #53.

Así, Shakira le agradeció a Bizarrap por haber colaborado con ella pues, dijo, su tiradera le resultó mejor que acudir a terapia.

La cantante consideró su tiradera con Bizarrap tan importante que, dijo, hay una Shakira antes y una Shakira después de entrar al estudio de grabación con el músico argentino.

Por eso, Shakira lamentó que a nadie se le hubiera ocurrido tomarle una foto antes y después de entrar al estudio, pues en el transcurso de esas horas, “me transformé”, confesó con una sonrisa.

“Ceo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido en esa canción la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque una cosa que es muy importante no es solo sentir lo que hay que sentir; después de que experimentas un desamor, una traición, un vacío, una decepción, cualquiera que sea lo que lo que se esté enfrentando, en ese momento hay que sentir lo que hay que sentir pero también hay que pensar en eso que se siente”

Shakira reflexionó sobre los días oscuros que vivió en 2022 tras su ruptura con Gerard Piqué y la frustración de ver a su familia rota.

Esto lo contrastó con el año de rotundo éxito que está viviendo, al sumar dos canciones entre los primeros lugares de popularidad a nivel mundial y el gran apoyo de sus fans.

Sobre la gran aceptación que ha tenido su tiradera con Bizarrap, Shakira lo adjudicó a la brutal honestidad que le impregnó.

“Ha sido un momento de honestidad brutal, tanto mío como de mi público conmigo, un momento en el que he descubierto verdaderos amigos, porque dicen que en las malas es cuando uno sabe con quién cuenta y con quién no.

Esto, consideró, le hizo darse cuenta que sus fans son algo más allá, son los amigos que la han ayudado a levantarse del momento más duro de su vida.

“También me he dado cuenta de que la amistad no es un fenómeno un que sucede a un nivel individual, de uno a uno, sino que también puedes ser amigo de cientos de personas y eso es lo que yo he sentido, me he sentido realmente apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves para ayudarme a levanta cuando estuve en el piso, que estuve un buen rato”

Shakira