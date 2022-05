La serie ‘El Último Rey’ revive polémica foto de Alejandro Fernández en plena borrachera y resurge polémica que protagonizó el hijo de Vicente Fernández.

La segunda temporada de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández ha generado gran polémica y es que ha retomado algunos de las controversias que han vivido los integrantes de la dinastía.

En medio de la controversia por la orden de retirar libro de Olga Wornat, que inspiró la serie ‘El último rey’, la bioserie relató uno de los momentos más polémicos de Alejandro Fernández.

Desde que se estrenó la serie ‘El Último Rey, el hijo del pueblo’ se han generado varias polémicas, las cuales han involucrado a sus protagonistas, como el hecho de que Pablo Montero habría llegado borracho a las grabaciones.

Pero su historia no se ha quedado atrás y es que durante sus dos temporadas se han presentado algunos de los momentos que avergonzaron en su momento a los integrantes de la dinastía Fernández.

En uno de los capítulos de la serie ‘El Último Rey’ se recreó la polémica foto de Alejandro Fernández en donde se muestra borracho en Las Vegas.

Aunque se trató de uno de los momentos que más controversia ha generado, Vince Miranda, quien reinterpreta a Alejandro Fernández, revivió la polémica y actuó esta escena.

Antes de que se mostrará la recreación de la fotografía el personaje de Vince Miranda señala: “Yo no creo en las etiquetas. Si algo te queda, te gusta y te queda, hazlo y punto. Mucha gente cree que rato en el libertinaje, pero para qué andan de metiches, es mi intimidad, solo mía”.

La imagen en cuestión habría sido tomada en agosto del 2016 durante una despedida de soltero en Las Vegas donde acudió Alejandro Fernández.

En la fotografía se puede ver a Alejandro Fernández en estado de ebriedad, sin camisa en compañía de dos personas.

Esta imagen generó gran controversia e incluso se crearon diferentes memes. A través de sus redes sociales Alejandro Fernández compartió que se sentía muy avergonzado.

“Me siento profundamente avergonzado (...) Dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso. Pero afortunadamente no hice nada que me pusiera a mí o alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta y efusiva celebrando con sus amigos. Por lo que me entristece ver los falsos comentarios que circulan en algunos medios”

Alejandro Fernández