Sergio Mayer ve “estupidez” en promoción a “Secuestro”

Por la prensa, Sergio Mayer se enteró que se simuló un secuestro para promocionar la nueva obra de teatro que llevaría el mismo nombre.

Por lo que visiblemente molesto, Sergio Mayer calificó de estúpida la forma en que se hizo un marketing que lamentablemente sí funcionó.

En un nuevo encuentro con medios de comunicación, Sergio Mayer reprobó que el productor Omar Suárez -de 39 años- haya fingido un secuestro para promocionar su nueva obra de teatro.

“Me parece muy delicado”, señala Sergio Mayer -de 59 años-, y enseguida expone que hoy en día no se puede simular un secuestro sin pensar en las consecuencias.

Sin embargo, lo que más le resulta molesto es que su promoción haya servido para hablar del proyecto.

Fingir un secuestro y en la calle, no es un juego, dice el también político Sergio Mayer.

Sergio Mayer explica que la simulación no solo pudo generar preocupación entre los presentes también distrajo a las respectivas autoridades de sus labores.

Razón por la que los implicados deberían tener una sanción.

“Imagínense que en ese momento está pasando un secuestro real y están con esa payasada estúpida y tienen a la autoridad reaccionando en un tema como ese, para hacer publicidad, me parece delicadísimo, me parece que fue una estupidez tremenda que lo hayan hecho así. La autoridad no tiene que estar en ese jueguito. Yo no sé si vayan a tener una consecuencia, yo espero que sí”

Sergio Mayer