Sergio Mayer acepta que es un hombre vanidoso, pero revela que fueron sus ganas de verse guapo lo que lo alejó de las drogas.

Luego de todas las polémicas que ha protagonizado, Sergio Mayer -de 57 años de edad- lanzó su libro ‘Entre el infierno y el éxito’.

En medio de la promoción de su biografía, Sergio Mayer habló sobre uno de los momentos más complicados de su vida; cuando pasó por las drogas.

Pese a que confesó que tuvo contacto con las drogas, Sergio Mayer señaló que pudo alejarse de los vicios gracias a que en su mente se encontraba otra cosa.

Se trata nada más y nada menos que su vanidad y es que Sergio Mayer confesó que no se enganchó en ningún vicio porque para él era más importarse verse guapo.

Sergio Mayer cuenta con una amplia trayectoria dentro de la industria del espectáculo y es que se ha desarrollado tanto en la industria musical como en la televisión.

A sus 57 años, Sergio Mayer presume que cuenta con un gran físico, incluso abrió su cuenta de OnlyFans donde presumió sus atributos físicos.

Sin embargo, Sergio Mayer confesó que no ha sido un trabajo fácil y es que a lo largo de su trayectoria ha cuidado mucho su alimentación y no ha descuidado su rutina de ejercicios.

Pero además de mantenerlo en forma, Sergio Mayer confesó en entrevista para el programa Al rojo vivo que fue su vanidad la que lo alejó de caer en las adiciones.

Y es que aunque confesó que si probó las drogas, Sergio Mayer puntualizó que no se hizo adicto porque fueron más fuertes sus ganas de verse guapo.

“Sí, soy vanidoso porque es parte de mi esencia, parte de mi estilo… En mi libro, platico de esos procesos, de cuando probé la cocaína, cuando probé el alcohol, cuando probé… ¡Claro que lo he probado!, si no soy la madre Teresa de Calcuta”

Sergio Mayer destacó que gracias a la disciplina que tiene las drogas no lo absorbieron, ya que se contraponían a lo que él hacía que era cuidarse al hacer ejercicio.

“Nunca me enganché, probé y dije ‘ah, ya vi lo que es’, y gracias a la disciplina que tengo para el ejercicio, la droga no me absorbió, porque dije ‘esto se contrapone con el ejercicio y como me siento físicamente, así que no, ya la probé, ¡qué padre!, no’”

Sergio Mayer