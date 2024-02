Sergio Mayer cree que Poncho de Nigris está detrás de todos los chismes en los que ha visto involucrado, desde su supuesto veto hasta su pleito con Wendy Guevara.

Pese a que realizaron una alianza dentro de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer -de 57 años de edad- y Poncho de Nigris se han enfrentado a una guerra de declaraciones.

Poncho de Nigris -de 47 años de edad- ha acusado a Sergio Mayer de quererse aprovechar de las personas y lo tachó de “escoria” pues señaló que siempre quiere ganar y tener la razón.

Por su parte Sergio Mayer insinuó que a Poncho de Nigris es misógino y por eso no le gusta que su esposa Marcela Mistral -de 35 años de edad- tenga exposición mediática.

En medio de la controversia, Sergio Mayer volvió a explotar en contra de Poncho de Nigris y señaló que el influencer es capaz de pelearse con su mamá con tal de tener likes.

Sergio Mayer acudió a la presentación de la telenovela ‘El amor no tiene receta’ de Juan Osorio, proyecto en donde participa su hija Antonia Mayer.

Varios reporteros aprovecharon la presencia de Sergio Mayer para cuestionarlo sobre la guerra de declaraciones que ha tenido con Poncho de Nigris.

Al ser cuestionado sobre el supuesto veto que tenía por aparecer en TV Azteca, Sergio Mayer destacó que esas prácticas ya quedaron en el pasado.

Sergio Mayer destacó que había entrado con su gafete y que se encontraba muy feliz de estar apoyando a su hija.

Durante su intervención, Sergio Mayer les pidió a los reporteros no hacer caso de los chismes.

“Yo no sé de dónde sale tanta babosada, que yo sepa las empresas ya ni siquiera vetan, eso ya no existe, es historia (…) Entre con mi gafete, no hagan caso, ríanse, disfruten la vida”

Sergio Mayer señaló que a él lo invitaron a conducir y eso fue lo que hizo, pues no tiene problemas con ninguna televisora.

En ese sentido, Sergio Mayer recordó que no le es extraño conducir pues hace como 15 años estuvo al frente del programa ‘La Oreja’ con Juan José Origel y Flor Rubio.

“Muy bien, me invitaron a conducir, hoy en día eso está permitido, vas y vienes. Me invitaron a conducir estuve en el programa y ya pero nada más”

Sergio Mayer aseguró que el siempre va a acudir a donde lo inviten a trabajar y por eso tiene amigos en muchos lugares.

Luego de que los reporteros le seguían preguntando sobre el supusto veto, Sergio Mayer dejó en claro que eso no existe.

Incluso al escuchar que el chisme había surgido por Poncho de Nigris, Sergio Mayer señaló que fue una babosada que la creó un baboso.

Sobre su relación con Poncho de Nigris, Sergio Mayer aseguró que el influencer usa el bullying y siempre quiere hacer espectáculo.

“Él esconde el bullying con la carrilla, él cree que es carrilla, pero hay momentos en los que dices ya basta. Yo soy frontal, yo digo las cosas. Eso de ‘vamos a hacer show’ a mí no me gusta, yo digo las cosas como son. A él le gusta el show y está bien”

Sergio Mayer aseguró que Poncho de Nigris es capaz de crear pleito con su propia mamá -Leticia Guajardo- con el objetivo de tener más likes.

En ese sentido, Sergio Mayer aseguró que él ya no está para prestarse a este tipo de jueguitos, pues es algo que no le interesa.

“Es su estilo, yo no. A mi edad y con mi carrera, estar haciendo ese jueguito estúpido, ya no. Y ha generado esas polémicas que a él le gustan, a mí no me interesa”

Sergio Mayer