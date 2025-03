Natália Subtil hizo una gran revelación sobre el padre de su hija, Sergio Mayer Mori, de 27 años de edad.

En una entrevista reciente, Natália Subtil confesó que Sergio Mayer, abuelo de su hija, es quien paga la escuela de la pequeña Mila.

¿Por qué? La actriz y conductora originaria de Brasil reveló que Sergio Mayer Mori sigue siendo una figura muy ausente en casi todos los aspectos de la vida de su hija.

Sergio Mayer Mori (Agencia México)

¿Cómo es Sergio Mayer Mori como papá? Una decepcionada Natália Subtil lo describe

Natália Subtil -de 37 años de edad- fue captada recientemente y cuestionada sobre la relación que lleva con Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila.

Al respecto, una decepcionada Natália Subtil dijo que ya ni siquiera le pide a Sergio Mayer Mori que esté más presente en la vida de su hija o participe en su crianza.

“No, ya no se toca nada de eso, ya no se habla”, dijo Natália Subtil, quien cree que no es justo insistir en algo que debe nacer.

Sergio Mayer Mori (Instagram @smayermori)

Sergio Mayer es quien paga la escuela de su nieta y no Sergio Mayer Mori

Quienes sí están presentes en la vida de Mila en vez de su papá, Sergio Mayer Mori, son sus dos abuelos: Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Natália Subtil dijo que es ella quien absorbe todos los gastos de Mila, pero también reconoció que recibe ayuda económica de Sergio Mayer.

“El abuelo paga la escuela, entonces sí es una gran ayuda, la verdad, porque es un gasto todos los meses, fijo, como si fuera una renta, lo tienes que tener a fuerza, entonces sí, él me ayuda con eso” Natália Subtil

Sobre Bárbara Mori dijo que ella no la ayuda con dinero, pero sí convive mucho con su hija , aunque todo depende de que no tenga trabajo.

Asimismo, Natália Subtil reveló que Mila Mayer quiere convertirse en actriz.

La niña ya le comunicó sus intenciones a su abuela Bárbara Mori, quien está dispuesta a ayudarla para hacer realidad su sueño; al parecer, financiándole clases de actuación.