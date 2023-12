¿Sergio Mayer sigue enojado con sus excompañeros de Garibaldi? Cree que los ahora GB5 no podrán hacer una bioserie pues ya no está él para ayudarlos.

Al salir de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer se llevó una gran sorpresa al descubrir que algunos de los integrantes originales de Garibaldi regresaban a los escenarios.

Para evitar cualquier problema con el nombre, los famosos regresarían como GB5, pero lo gran sorpresa es que para este reencuentro no se tomó en cuenta a Sergio Mayer, de 57 años de edad.

A tres meses del anuncio de GB5, Sergio Mayer fue cuestionado sobre sus excompañeros luego de que se dio a conocer que Paty Manterola era la dueña del nombre Garibaldi.

Pero parece ser que Sergio Mayer aún no perdona a sus excompañeros y es que puso en duda su capacidad para poder realizar una bioserie.

Entre burlas, Sergio Mayer insinuó que sus compañeros no podrían hacer una bioserie porque ya no se encontraba él.

El pasado 4 de septiembre algunos de los integrantes de Garibaldi anunciaron su regreso a los escenarios bajo el nombre de GB5.

Lo que sorprendió es que Sergio Mayer no fue contemplado para este regreso, pese a que él había mostrado sus deseos de hacer un reencuentro con Garibaldi.

Estos son los integrantes de Garibaldi que se volvieron a reunir:

Aunque al principio se dijo que no había problemas entre ellos, poco a poco salieron a relucir problemas entre los integrantes de GB5 y Sergio Mayer.

En entrevista con varios medios de comunicación, Sergio Mayer fue cuestionado sobre si creía que sus excompañeros podrían seguir con sus planes de hacer una bioserie sobre Garibaldi.

Sin embargo, Sergio Mayer se burló de sus compañeros al asegurar que no cree que tengan la bioserie pues puso en duda su capacidad.

Entre risas, Sergio Mayer aseguró que sus compañeros no tendrían ni la visión, ni la iniciativa, ni las posibilidades para hacer una bioserie.

Sergio Mayer invitó a sus excompañeros a ver su trabajo para que vean que hacer una bioserie se necesita mucho trabajo.

“Para hacer una bioserie se necesita mucho, no nada más es así. Cuando vean lo que estamos haciendo para el próximo año con Televisa y Vix de Solo para mujeres, van a entender”

En ese sentido, Sergio Mayer dejó en claro que no cree que se haga la bioserie pues ninguno de los integrantes de GB5 tendría el tiempo.

En su entrevista, Sergio Mayer puntualizó que lo que no le gustó de sus compañeros es que en su reencuentro trataron de echarle la bolita a él.

“Lo único que no estuvo correcto es que salieran a justificar lo que hicieron echándome la bolita a mí. No era por ahí, lo hicieron está bien no pasa nada”

Sergio Mayer