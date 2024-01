Sergio Andrade -de 68 años de edad- huyó de México y estaría escondido en Europa, de acuerdo con nueva información revelada.

A través de Chisme No Like se reveló el verdadero paradero de Sergio Andrade tras ser demandado por Gloria Trevi, de 55 años de edad.

La información, aunque no pudo comprobarse, indicaba que Sergio Andrade había ingresado al hospital por un estado de salud de gravedad.

¿Sergio Andrade huyó de México? Esto se sabe

El pasado jueves 28 de diciembre del 2023, medios estadounidenses dieron a conocer que Gloria Trevi había demandado por abuso sexual a Sergio Andrade.

Y aunque se había mencionado que Sergio Andrade se entregaría a las autoridades, se cree que huyó de México.

Sergio Andrade con Gloria Trevi (Twitter)

Pues en el programa Chisme No Like se reveló el supuesto paradero del ex manager de Gloria Trevi.

La información preliminar señalaba que Sergio Andrade había ingresado al Hospital 12 de octubre en Madrid, España, en estado de gravedad.

Sin embargo, en el hospital no se encontró información del mexicano que delatara su presencia en el país, y la búsqueda se centró en su hija, Antonia Andrade, de 21 años de edad.

Y es que la hija de Sergio Andrade está viviendo en España y sería la responsable de esconder en su casa al ex manager.

Aunque cabe mencionar, esta información no pudo ser confirmada.

A Sergio Andrade lo estaría escondiendo su hija

De acuerdo con Chisme No Like, su conductor Javier Ceriani -de 52 años de edad- tendría alrededor de un mes y medio investigando el paradero de Sergio Andrade en España.

Aunque Antonia Andrade no admitió o brindó información sobre su papá y la demanda de Gloria Trevi, el conductor asegura que el ex manager vive con ella.

Pues luego de confrontarla, el conductor dijo haber concluido que a Antonia Andrade la mantiene Sergio Andrade.

Según dice, con el dinero de las canciones y trabajos que realizó Gloria Trevi .