Selena Gómez subió una nueva foto a su Instagram sorprendiendo a todo el mundo por varias razones.

Primero porque Selena Gómez se mostró en bikini, lo que causó la emoción de todos sus seguidores, debido a la ya conocida belleza de la cantante y actriz.

Después por el hecho de que aparece con el pelo teñido de rubio, algo que nadie esperaba, aunque casi todos convinieron que se ve muy bien; claro que hubo algunos que la prefieren “castaña”.

Finalmente, por anunciar cosas “emocionantes” que tendrían que ver con ese pelo rubio; aunque esto se daría a conocer en el verano, algo extraño tomando en cuenta que acaba de iniciar la primavera.

Selena Gómez en Instagram (@selenagomez)

El verano se acerca. Muchas cosas emocionantes vienen

¿Qué es lo que podría estar preparando Selena Gómez?

Selena Gómez no quiso dar más detalles acerca de esas cosas “emocionantes” que prepara para el verano, si se refiere a nueva música, un nuevo proyecto en televisión o cine.

Incluso se cree que podría ser alguna clase de especial en la playa, por el bikini que Selena Gómez enseña en su foto de Instagram.

De momento la actriz terminó sus compromisos con Disney en la serie Only Murders in the Building, la cual grabó en enero y llegará a su fin en la temporada 3.

Se sabe que ya trabaja en otros proyectos para cine y televisión, ella misma anunció en 2022 que está involucrada en las series Working Girl y Sixteen Candles.

Además de que recientemente tomó clases para mejorar su español, con el fin de participar en una nueva película, de la cual no dijo el nombre.

Por si esto fuera poco, también avanzó que ya prepara material musical y participa en el documental Won’t Be Silent.

Selena Gómez en Only Murders in the Building (Disney)

Selena Gómez ha estado envuelta en la polémica en este inicio de 2023

También se ha manejado la posibilidad de que la foto de Selena Gómez rubia y en bikini, sea una estrategia para calmar un poco las aguas a su alrededor.

Desde inicios de 2023, Selena Gómez ha experimentado una polémica con Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber.

Todo comenzó por críticas al peso de Selena Gómez en enero, seguido de un supuesto video donde Hailey Bieber se burla de la mexico-americana.

A raíz de esto, y de otros supuestos señalamientos de la pareja de Justin Bieber, es que los fans de Selena Gómez se lanzaron a defenderla.

Si bien la cantante y actriz trata de no prestar atención a comentarios sobre ella, se vio arrastrada a todo esto cuando la propia Hailey Bieber le llamó mencionando que había recibido amenazas de muerte.

Ante esto Selena Gómez publicó en Instagram que por favor dejaran de molestar a Hailey Bieber, pues siempre ha buscado la bondad y espera que esto se detenga.

Si bien no se sabe cómo es exactamente la relación entre Selena Gómez y Hailey Bieber, los fans de la primera siempre han estado en contra de la segunda, por supuestamente “robar” el amor de Justin Bieber.

Selena Gomez defiende a Hailey Bieber (@selenagomez / Instagram)