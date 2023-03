Los fanáticos de Zayn Malik y Selena Gomez han desatado una ola de rumores en torno a un posible romance después de haber cenado juntos en un restaurante de la ciudad de Nueva York.

Aunque lo cierto es que este posible amorío Zayn Malik y Selena Gomez -ambos de 30 años de edad- empezó a sonar semanas atrás por los fanáticos de ambos cantantes.

Esto porque se habían percatado que tanto Zayn como Selena se empezaron a seguir respectivamente en sus cuentas de Instagram .

Algo que no fue difícil de notar en el caso del ex One Direction, Zayn Malik, pues sólo sigue a 18 usuarios dentro de la red social, en los que ahora figura Selena Gomez.

Zayn como Selena se empezaron a seguir respectivamente en sus cuentas de Instagram (Instagram | Captura de pantalla)

Zayn Malik y Selena Gomez cenan juntos en Nueva York

De acuerdo con varios medios estadounidenses, Zayn Malik y Selena Gomez salieron a cenar a un restaurante de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Al parecer, esto fue contado y difundido por una usuaria de TikTok que sostuvo una conversación con una amiga que trabaja en dicho restaurante. Incluso esta amiga afirma haber atendido a los cantantes.

La usuaria está registrada en la red social como Klarissa Garcia (@klarissa.mpeg). En cuyo perfil compartió un video en el cual comparte con sus seguidores la plática que sostuvo con esta amiga al respecto.

Por lo que cuenta esta amiga en su conversación, Zayn Malik y Selena Gomez entraron tomados de la mano y besándose.

Tras difundirse este video, equipo de la revista People se puso en contacto con los representantes de los cantantes.

Sin embargo, estos últimos no han salido a dar ningún tipo de declaración, al igual que Selena Gomez y Zayn Malik.

Las últimas parejas de Zayn Malik y Selena Gomez

En el caso de Selena Gomez, es bien sabido que entabló una relación con el cantante Justin Bieber del 2010 al 2018.

Posteriormente la cantante fue relacionada con The Weeknd en el año de 2017. A principios de 2022 Selena Gomez fue relacionada con Drew Taggart.

Sin embargo, ella salió a desmentir los rumores, diciendo que son solamente amigos.

Selena Gomez (Mario Anzuoni / Reuters / REUTERS)

Por su parte, Zayn Malik ha tenido varia relaciones desde el 2010. Entre las más significativas se encuentran Pierre Edwards y la modelo Gigi Hadid.

Con esta segunda tuvo una relación intermitente a partir del 2015. Fue en abril del 2020 que la modelo anunció estar embarazada de Zayn Malik.

Sin embargo, la pareja se separó en octubre de 2021 tras un escándalo de violencia intrafamiliar .