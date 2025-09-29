A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sebastián Rulli fue interceptado por un grupo de reporteros quienes lo cuestionaron sobre la violencia contra la mujer.

Y es que en el pasado a Sebastián Rulli -de 50 años de edad- se le acusó de haber agredido a una fotógrafa.

El hecho habría ocurrido en julio de varios años atrás; una fotógrafa habría captado al actor saliendo del teatro junto a su novia Angelique Boyer -de 37 años de edad-.

Supuestamente al galán de telenovelas no le gustó que los fotografiaran por lo que le reclamó a la fotógrafa y de paso la jaloneó.

“El 11 de julio le jalaste el brazo a nuestra fotógrafa y la tuvieron que intervenir”, acusó un reportero.

Por lo Sebastián Rulli de inmediato tachó de falso el informe, pero el reportero insistió e incluso aseguró que existen fotografías.

Sebastián Rulli (Agencia México)

Ante esto, el actor sonrió a la par que pidió que le mostrarán las imágenes, mismas que el reportero dijo no tener en ese momento.

"Así se hacen los chismes", dijo Sebastián Rulli y sin más se burló del periodista, quien terminó siendo blanco de burla por su cabello.

“Así se hacen los chismes como el cuate este que tiene el pelito dañado. No inventes, no inventes... como tu cabello que es mentira, es igual... Un buen corte” Sebastián Rulli

El video del momento fue compartido por la periodista Berenice Ortiz, por supuesto, a continuación te lo compartimos:

¿Sebastián Rulli es un hombre violento?

En julio de 2014, una fotógrafa aseguró haber sido agredida físicamente por Sebastián Rulli, a quien amenazó con denunciar ya que supuestamente le fracturó el brazo.

De acuerdo con la fotógrafa, Sebastián Rulli la jaló bruscamente del brazo cuando se dio cuenta que le había tomado fotos besándose con Angelique Boyer.

El actor negó los hechos así como pidió que se mostrarán las imágenes, al igual que lo hizo este 2025.

Tres años después, en 2017, el actor también fue señalado de violento luego de que una camarógrafa se hiciera un corte en la ceja tras golpearse durante las grabaciones de “Papá a toda madre”.

Sebastián Rulli y la propia aclararon que se trató de un accidente, mismo que se originó en una pausa de las grabaciones.

Debido a que él se giró para salir del foro, ella -para abrirle paso- sin querer se golpeó con un extintor.