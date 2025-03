La actriz Natalia Esperón guardó por mucho tiempo qué pasó con su hijo Sebastián, a quien no pudo conocer. “No me dejaron ver su cuerpo”, reveló.

Natalia Esperón- de 50 años de edad- había preferido mantener los detalles de su vida privada lejos de los reflectores.

Pero tras su regreso a las telenovelas en El Ángel de Aurora, se ha mostrado más abierta a la hora de compartir algunos episodios de su vida como su papel como mamá.

Natalia Esperón abrió su corazón en una entrañable entrevista con Anette Cuburu para YouTube, en la que habló de uno de los capítulos más complicados que le ha tocado vivir.

La muerte de su hijo Sebastián, uno de los trillizos que esperaba junto a su ex esposo Pepe Bastón.

La dolorosa pérdida de Sebastián: Natalia Esperón revela la causa de su fallecimiento y la negación a despedirse

Natalia Esperón se sinceró y reveló a Anette Cuburu por qué murió su hijo Sebastián antes de llegar al mundo.

Visiblemente conmovida, Natalia Esperón detalló que ella logró embarazarse por un tratamiento de fertilidad, por lo que al inicio eran cuatro bebés.

“Luego tuve una perdida, y me quede con tres bebitos y al final falleció Sebastián” comentó Natalia Esperón.

Durante la entrevista, Natalia Esperón reveló que no conoció al pequeño y no pudo despedirse.

“La muerte es algo que está fuera de nuestras manos, a mí no me dejaron despedirme de mi hijo. No me dejaron ver su cuerpo, no lo pude conocer” Natalia Esperón

Natalia Esperón (@nataliaesperonmx / Instagram)

Además, la actriz supo después de años que la muerte de su hijo Sebastián fue por negligencia médica.

Natalia Esperón indicó que aunque en su momento tanto su ex esposo, como su familia creyeron que fue mejor que no viera al bebé, sigue lamentando que no pudo decirle adiós a uno de sus trillizos.

“Piensan que es mejor, desde los doctores y lo que te hacen es un daño terrible porque tú sí tienes que ver a tu hijo, tienes que procesar y empezar el duelo, despedirte” Natalia Esperón

Nudos en el cordón umbilical: Natalia Esperón detalla la trágica muerte de su bebé Sebastián y la posible negligencia médica

Durante años, Natalia Esperón desconoció la causa exacta del fallecimiento de su hijo Sebastián hasta que, como parte de su proceso de sanación, su terapeuta le sugirió investigar.

Fue entonces cuando descubrió que detrás de la muerte de Sebastián hubo negligencia médica.

“Su cordón umbilical se le fue haciendo nudos, fue negligencia médica” dijo Natalia Esperón a Anette Cuburu.

Natalia Esperón contó que al principio de su embarazo todo parecía normal, sin embargo, en los últimos días presentó contracciones, que fueron ignoradas por el médico, provocando la muerte de uno de sus bebés Sebastián.