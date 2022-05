Está ocurriendo lo que tanto sospechábamos. Se organizan para sacar a Galilea Montijo de Netas Divinas. Los productores del talk show están en aprietos.

A través del programa “MICHismecito” del periodista Michelle Rubalcava, se da a conocer que un grupo de personas está recolectando firmas para presionar a Netas Divinas respecto a la participación de Galilea Montijo.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram)

Esta semana se lanzó una campaña para dejar fuera a Galilea Montijo del programa en el que también participan Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun.

Sin embargo, las personas detrás aseguran que “alguien” está moviendo cielo, mar y tierra para evitar que esto suceda por lo que dan por hecho que Galilea Montijo tiene gran poder en medios de comunicación.

“Nos están censurando”, se queja una de las creadoras de la campaña, quien muestra al periodista que a un día de haber solicitado firmas para exigir la salida de la conductora, se han juntado casi mil.

Crean campaña para exigir salida de Galilea Montijo en Netas Divinas (El Mich TV / YouTube)

¿Ejecutivos de Netas Divinas protegen a Galilea Montijo?

La campaña para dejar fuera a Galilea Montijo estaría siendo “desbaratada” por ejecutivos de Netas Divinas quienes habrían comenzado a bloquear los comentarios donde ésta se promueve.

Por lo que ya no pueden expresar su disgusto a través de la cuenta oficial de Instagram de Netas Divinas, espacio donde hace unos días los comentarios iban en contra de la íntima amiga de Andrea Legarreta.

“Ahora ya me restringen los comentarios, ya no puedo publicar la petición y me sale la nota ‘infringe las normas’”, señala.

Por ello, al sentirse frustrada opta por recurrir a Rubalcava, quien confirma que Unicable está borrando comentarios que van en contra de Galilea Montijo, quien pasó de ser una figura amada a una de las más odiadas.

Al igual que los detractores de la famosa, el periodista reprocha que los ejecutivos del talk show no presten atención a lo que pide la audiencia.

Cabe mencionar que Galilea Montijo, hasta el momento, ha participado en dos programas de Netas Divinas como conductora.