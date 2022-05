Durante un encuentro con la prensa Consuelo Duval aclaro los rumores que giran en torno a ella y la llegada de Galilea Montijo al programa ‘Netas Divinas’.

Y es que exiten rumores los cuales señalan Consuelo Duval estaría en desacuerdo de que la conductora de ‘Hoy’ se uniera al programa.

Sin embargo Consuelo Duval aseguró la presencia de la famoso no le molesta y que de ser así ella no lo estaría ocultando.

El día 11 de mayo Galilea Montijo se unido como conductora al programa ‘Netas Divinas’ al lado de Consuelo Duval, Natalia Tellez, Daniela Magún y Paola Rojas.

Sin embargo, su llegada no fue muy bien recibida por los seguidores del programa quienes comenzaron a rumorar no fue bien recibida por las demás conductoras, en especial Consuelo Duval.

Estos rumores aseguró Consuelo Duval serían totalmente falsos y más que ofender a la nueva integrante del programa, aclaró durante un encuentro con la prensa, sería ella quien resulta afectada.

“Eso se me hace una reverenda mamada y eso me saca muy caños de mis casillas”

Y es que aseguró ella siempre ha sido muy sincera y esos cometarios estarían fuera de lugar ya que de ser ciertos lo expresaría abiertamente sin ningún problema.

“Quien me conoce porque he sido totalmente y absolutamente transparente, sabe que si me encabronara que galilea estuviera en el programa lo haría evidente”

Consuelo Duval