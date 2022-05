Natalia Téllez confesó por qué se alejó de Galilea Montijo, su excompañera en el matutino ‘Hoy’, donde compartieron pantalla por dos años.

Natalia Téllez dejó ‘Hoy’ en 2018, pues deseaba ampliar sus horizontes más allá de la conducción, enfocándose en su carrera como actriz de cine y en mejorar su vida personal.

La meta se cumplió, pues Natalia Téllez ha logrado iniciar su propia familia y ya cuenta con créditos en varias películas. Sin embargo, este éxito le habría costado dejar amistades en el camino, como la de Galilea Montijo.

Así se rebeló en la más reciente emisión de ‘Netas Divinas’, programa en el que se han reencontrado Natalia Téllez y Galilea Montijo a 4 años de haber sido compañeras en ‘Hoy’.

La confesión surgió cuando Paola Rojas pidió a sus co-conductoras hacer un ejercicio de autocrítica y reconocer cuál es su parte tóxica.

Natalia Téllez fue la primera en aceptar el reto, señalando que su parte tóxica es no saber poner límites a las personas que ama, como a sus amigos:

“Mi parte tóxica, porque es donde estoy en terapia, son los límites. Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites y entonces llego al punto de no desechar, pero alejarme de la gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto”

Natalia Téllez