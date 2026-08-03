A través de redes sociales, el actor y cantante Omar Chaparro ha sido blanco de burlas por supuesta fila virtual de 100 mil personas en Ticketmaster ante la apertura de la venta de boletos de un sorpresivo concierto que ofrecerá.

Luego de que circulara una imagen en la que se puede ver que la fila virtual para la compra de boletos en Ticketmaster con “115 mil 524 personas delante de ti”, ocasionando la incredulidad de los internautas.

Al considerar que la supuesta fila virtual con 100 mil personas en Ticketmaster para el concierto de Omar Chaparro sea solo una estrategia de venta, pues “ni Luis Miguel tiene tanta gente en fila como el gran barítono”, se puede leer entre algunos comentarios de manera irónica.

“Estoy formado en la fila digital de TicketMaster y soy el número 5 delante de mí creo viene la mamá de Omar, su hermano y tres primas. Soy el último en la fila, que emoción”. Comentarios en redes sociales

Se burlan de Omar Chaparro por fila virtual de 100 mil personas en Ticketmaster (Especial )

Aunque las burlas a Omar Chaparro no pararon ahí, pues también los internautas tuvieron sus dudas al enterarse de “¿qué también canta?”, seguido de “me lo pierdo sin falta”.

Otros internautas más críticos asegurado que al fin Omar Chaparro “me hizo reír”.

JAJAJAJAJAJA se pasan de verga “hagan segunda fecha para burlarnos dos días”. pic.twitter.com/FKH1GB6sVs — El Rey (@MrReyKing) August 3, 2026

Fecha, sede, boletos y precio para el concierto de Omar Chaparro

El sorpresivo concierto y que ha causado la burla de los internautas de Omar Chaparro será un evento especial para presentar su álbum titulado Inesperado.

Los detalles del concierto de Omar Chaparro es que este está programado para suceder el próximo jueves 29 de octubre de 2026, a las 8:30 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

Mientras que el precio de boletos para el concierto de Omar Chaparro son los siguiente:

Sección General: $1,116.00

Sección VIP: $1,860.00 cada uno