En junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Sasha Sokol -de 55 años de edad- en la demanda que interpuso a Luis de Llano.

Meses después la exTimbiriche habló con medios de comunicación al respecto y no pudo evitar llorar al hablar de cómo terminó su caso con Luis de Llano, de 80 años de edad.

Sasha Sokol llora por el fallo que obtuvo a su favor en la SCJN y agradece a familiares y amigos

Reporteros de diversos medios sostuvieron un encuentro con Sasha Sokol en su llegada al aeropuerto y por primera vez habló del cierre del caso contra Luis de Llano.

La cantante no solo reconoció que se sentó un precedente muy importante, sino que la justicia también fue para muchos mexicanos que atraviesan la misma situación.

Luis de Llano y Sasha Sokol. (Agencia México)

En este sentido, Sasha Sokol reconoció el trabajo que hicieron las autoridades en este caso, momento en el que lloró y agradeció a la SCJN.

De acuerdo con la cantante, se sintió apoyada en todo momento. Por lo que asegura muchas otras víctimas pueden sentirse de la misma forma.

“De una forma muy especial, al Sistema Judicial Mexicano, en particular, a la Suprema Corte de Justicia, porque al sentar estas jurisprudencias, no me están apoyando a mí, están apoyando a muchos mexicanos que vivieron, viven o podrían vivir algo similar”. Sasha Sokol

Sasha Sokol también aprovechó el espacio con los reporteros para enviar un mensaje a sus familiares y amigos.

La cantante los reconoció como pilares fundamentales del proceso legal que inició tres años atrás, refiriéndose a ellos como su red de protección y apoyo.

“Quisiera aprovechar este espacio para agradecer, primero a mi familia y a mis amigos, y a Alejandro, mi pareja, porque han sido la red protectora que me han permitido hacer lo que hice”, puntualizó. Sasha Sokol

Finalmente, también agradeció a los medios de comunicación por haber llevado la cobertura de su caso de manera tan respetuosa.

Luis de Llano pierde demanda ante Sasha Sokol

El miércoles 25 de junio de 2025 quedó cerrado de forma definitiva el proceso judicial entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el último intento del productor por revertir el fallo en su contra.

Con ello, la sentencia quedó firme y ahora Luis de Llano tendrá que acatar diversas medidas establecidas en la resolución.