Sara Corrales, actriz que estuvo envuelta en rumores de un triángulo amoroso con Gabriel Soto -de 50 años de edad- se casó en una boda de ensueño.

A través de Instagram, Sara Corrales -de 39 años de edad- compartió los momentos más especiales de su boda con Damián Pasquini.

La lujosa boda de Sara Corrales en Colombia

Sara Corrales contrajo matrimonio con el empresario argentino Damián Pasquini en una emotiva ceremonia celebrada en Medellín, Colombia.

Sara Corrales compartió en Instagram detalles de su vestido y los momentos más íntimos de la fiesta.

Sara Corrales subió un video en el que muestra un tráiler de los mejores momentos que compartió el día de su boda con Damián Pasquini.

Se puede observar que los recién casados disfrutaron de su amor en un lugar sumamente elegante y romántico, rodeados de naturaleza.

Sara Corrales y Damián Pasquini sellaron su amor en una unión espiritual y fiesta, a la que asistieron sus familiares y seres queridos más cercanos.

El vestido de novia de Sara Corrales con el que caminó hacia el altar, es una creación de la marca Eisen Stein.

El cual, la actriz describió como “una obra maestra que abrazó su figura con encaje francés y delicadas transparencias”.

Sara Corrales lució hermosa con un vestido blanco de encaje, con una abertura en la espalda y guantes como complemento.

Por su parte, el novio, Damián Pasquini, lució un traje negro con saco blanco.

Se conoce que la boda de Sara Corrales y Damián Pasquini contó con aproximadamente 150 invitados.

Los rumores de romance entre Sara Corrales y Gabriel Soto

Con su enlace matrimonial, Sara Corrales deja atrás los rumores de una relación fallida con Gabriel Soto.

Las especulaciones sobre un posible romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales surgieron a finales de 2022, mientras grababan la telenovela Mi camino es amarte.

Los rumores se intensificaron cuando se confirmó que Gabriel Soto había terminado su relación con Irina Baeva.

Señalando que Sara Corrales fue la tercera en discordia en la relación de Gabriel Soto y la actriz rusa.

Gabriel Soto y Sara Corrales desmintieron cualquier tipo de relación amorosa, aclarando que solo existía una relación profesional.

Sin embargo, Sara Corrales sí confirmó que Gabriel Soto fue coqueto con ella más de una vez.