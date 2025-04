Salma Hayek -de 58 años de edad- realizó una polémica confesión al asegurar que fue obligada a casarse con Francois-Henri Pinault.

Según palabras de Salma Hayek, su familia estuvo muy comprometida con que llegara al altar con el empresario francés y les organizaron una boda sorpresa.

Salma Hayek reveló íntimos detalles de su matrimonio en una entrevista para la revista Glamour.

Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault en el Festival de Cannes 2023 (LOIC VENANCE / AFP)

La familia de Salma Hayek la obligó a casarse con Francois-Henri Pinault

En una entrevista con Glamour, Salma Hayek confesó que sus papás la obligaron a casarse con Francois-Henri Pinault.

“La razón por la que fue en un juzgado es porque me arrastraron hasta allí. Fue como una intervención”, comentó Salma Hayek .

Profundizando en su historia de amor, Salma Hayek compartió cómo fue su boda sorpresa.

La cual estuvo orquestada por toda su familia, incluyendo a sus hermanos, dado que la actriz le tenía fobia al matrimonio.

Reveló que la decisión de casarse en el juzgado no fue suya; más bien, su familia la dejó sin muchas opciones.

Ahora, 15 años después de su matrimonio, la relación entre Salma Hayek y Francois-Henri Pinault es más sólida que nunca. La pareja tiene una hija de 16 años, Valentina Paloma.

Y la actriz asume con entusiasmo su rol de madrastra de los tres hijos que su esposo tuvo con parejas anteriores.

Salma Hayek y su esposo (Instagram | @salmahayek)

Salma Hayek no quería casarse con Francois-Henri Pinault

Salma Hayek confesó que, en varias ocasiones, Francois-Henri Pinault le propuso matrimonio, pero ella fue una “novia fugitiva”.

“Yo decía que sí, pero no me presentaba, y él no se fue cuando no me presenté. Se quedó hasta que lo logramos. Y yo estaba aterrada”, comentó Salma Hayek.

Salma Hayek dijo que se casó en un juzgado porque era la única forma en la que su familia podía lograr que ella caminara hacia el altar.

Aunque dijo que no le quedó otra opción que asistir, pronto se dio cuenta de que la vida de casada no era tan mala como pensaba.

Cabe destacar que, Salma Hayek y Francois-Henri Pinault se casaron un 14 de febrero de 2009 en París.