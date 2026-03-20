Rossana Nájera se une a la lista de famosos que han sido víctimas de fraude y denuncia que una inmobiliaria se quedó su dinero tras la preventa de un departamento.

La actriz invirtió los ahorros de su vida en comprar un departamento que nunca se construyó, por lo que actualmente está en un proceso legal para recuperar su dinero.

Rossana Nájera fue víctima de fraude inmobiliario por un departamento en preventa

El plan de Rossana Nájera era tener un patrimonio y decidió invertir su dinero en un departamento en preventa, el cual se va pagando mientras dura la construcción para facilitar su adquisición.

Lamentablemente, el departamento nunca se construyó y Rossana Nájera podría perder su inversión.

¡Rossana Nájera fue VÍCTIMA DE FRAUDE al comprar un departamento! Nos cuenta qué sucedió #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/uwd0IWl8Jr — De Primera Mano (@deprimeramano) March 20, 2026

“Compré un departamento en preventa (...) y desgraciadamente hay muchos fraudes en este modo de comprar, pues entonces yo pagué, pagué y pagué, y nunca me entregaron el departamento” Rossana Nájera

Rossana Nájera cumplió con los pagos del departamento, pero nunca le entregaron la propiedad.

La actriz menciona que ya denunció la situación y espera que se resuelva la situación en dos semanas, de lo contrario, hará una denuncia pública.

“A la persona que estoy demandado tiene otras carpetas abiertas de otros edificios”, comentó Rossana Nájera.

Hasta el momento, Rossana Nájera no ha revelado el nombre de la persona que la defraudó, pero menciona que tiene más denuncias por fraude de otros edificios.

Rossana Nájera, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Rossana Nájera aclara si invirtió los ahorros de su vida en el departamento

La actriz espera que sí le regresen su dinero y aclara que no fueron todos los ahorros de su vida, pero sí gran parte de las ganancias de su carrera como actriz.

“No todos, pero sí casis todos. La chamba de una vida”, dice Rossana Nájera, quien quería invertir su dinero en una propiedad para ampliar su patrimonio.

Lamentablemente, no pudo concretar su plan y espera que las autoridades la ayuden a recuperar su dinero.

Por el momento, Rossana Nájera está avanzando en el proceso legal contra quien provocó el fraude.