Rosa María Noguerón dejaría de ser la productora de La Casa de los Famosos México tras los malos resultados que ha dejado la temporada; estos productores podrían sustituirla.

La Casa de los Famosos México ha sido dirigida por Rosa María Noguerón desde su primera temporada, pero ya estarían buscando su remplazo.

La productora ha sido señalada de favorecer a participantes del reality, vetos y supuestos romances con participantes

Rosa María Noguerón podría ser sustituida de La Casa de los Famosos México

Varios medios han manejado que esta sería la última temporada de La Casa de los Famosos México que dirige Rosa María Noguerón, luego de que el reality fuera criticado por no generar contenido.

Flor Rubio reveló que el viernes 11 de septiembre habrá una junta para hablar de la quinta temporada de La Casa de los Famosos México y Rosa María Noguerón no está contemplada.

Rosa María Noguerón (Instagram/@maria.nogueron)

Supuestamente, Rosa María Noguerón podría ser sustituida por:

Andrea Rodríguez, productora de Hoy

Rubén o Santiago Galindo

Miguel Ángel Fox, actual productor de Supernova

Lalo Suárez, productor de ‘Me caigo de Risa’

Dicha información no ha sido confirmada por la televisora que transmite La Casa de los Famosos México, por lo que la sustitución de Rosa María Noguerón sigue siendo un rumor.

Estas polémicas han seguidor a Rosa María noguerón como produtora de La Casa de los Famosos México

La cuatro temporadas dirigidas por Rosa María Noguerón en La Casa de los Famosos México ha generado rumores al rededor de la productora.

Por ejemplo, durante la primera temporada se rumoró que Rosa María Noguerón no quería que Wendy Guevara ganara y que protegía a Jorge Losa.

En la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, señalaron a Rosa María Noguerón de permitir agresiones verbales de Adrián Marcelo contra sus compañeros y la situación empeoró con la salida de varias marcas.

Durante la tercera temporada, de nueva cuenta relacionaron sentimentalmente a Rosa María Noguerón con uno de los participates del reality, con El Guana, pero esto fue desmentido.

En la última temporada de La Casa de los Famosos México, la producción de Rosa María Noguerón es acusada por el público por forzar peleas.