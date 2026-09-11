Alan Ibarra, vocalista de Magneto, fue hospitalizado de emergencia en Mérida y de acuerdo con medios el cantante ingresó debido a problemas relacionados con sus niveles de sodio en sangre.

Cabe destacar que, por el momento, la hospitalización no ha sido confirmada por el cantante, su familia o los integrantes de Magneto.

Ibarra permanecerá bajo cuidado médico mientras se actualiza su estado de salud, el cual se reporta delicado pero estable.

Alan Ibarra habría sido hospitalizado el 9 de septiembre

Recientes problemas de salud habrían derivado en la hospitalización de Alan Ibarra el pasado miércoles 9 de septiembre de 2026.

Fue la periodista Martha López Huan quien reporto la situación que actualmente enfrenta el cantante y actor.

Entre las revelaciones mencionó que Alan Ibarra se encuentra acompañado de sus familiares y amigos cercanos.

Alan Ibarra (Instagram | Alan Ibarra)

Cabe recordar que Alan Ibarra llevaba desde el pasado mes de junio alejado del ojo público, donde su última aparición fue en un concierto en el Auditorio La Isla.

En dicho evento, el cantante estuvo acompalado de otros artistas como Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes.

Por lo pronto, fanáticos de Alan Ibarra y Magneto se encuentran en espera de una actualización en torno al estado de salud del cantante.

En redes sociales ya se pueden leer mensajes de apoyo y buenos deseos por la pronta recuperación de Ibarra.

Del mismo modo, sigue sin ser de dominio público las causas por las que el vocalista de Magneto comenzó a manifestar un deterioro en su salud.