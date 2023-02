Osiris Carbajal, quien fungió como guionista de La Academia, se ganó un enemigo al salir a defender a Magda Rodríguez, quien fue acusada de la muerte de la mamá de Daniel Riolobos.

Y es que Osiris Carbajal, de edad desconocida, en una conversación con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, aseguró que la producción de La Academia Octava Generación sí vio por la mamá de Daniel Riolobos.

Incluso aclaró que Magda Rodríguez, quien fungía como productora ejecutiva, lo mandó a acompañar a la mamá de Daniel Riolobos durante su traslado al hospital y la empresa pagó todos los gastos médicos hasta el día de su muerte.

Además subrayó que Magda Rodríguez, quien murió a los 57 años en noviembre de 2020, pidió no grabar cuando la señora se desmayó durante la presentación de su hijo, pero Roberto Romagnoli, el Director de Programación, ordenó lo contrario.

Tales declaraciones hicieron ver a Roberto Romagnoli, de casi 50 años de edad, como un oportunista ya que se aprovechó de la situación para sumarle rating a La Academia.

Haciendo uso de su derecho a la réplica, Roberto Romagnoli asegura recordar que a Daniel Riolobos se le apoyó con todo respecto a su mamá.

Así como, también mediante el programa de Gustavo Adolfo Infante, niega haber hecho espectáculo de la tragedia, aunque confirma que se grabó el desmayo de la señora porque al final era un reality show.

Por lo que dejando claro que es importante que todo se documente dentro de un formato de reality show, asegura que Osiris Carbajal no puede asegurar que él dio la instrucción de grabar a la mamá de Daniel Riolobos, ya que éste no estaba en cabina.

“Que tu compañero periodista este comentando que yo haya dado una orden de grabar, no, la verdad no recuerdo, pero no es mi actitud, para nada, soy muy solidario con situaciones delicadas y lo primero que se hizo fue darle todo lo que TV Azteca le pudiera brindar, de ahí no se vio mas nada en televisión”

Roberto Romagnoli