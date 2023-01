Daniel Riolobos, quien fue integrante de La Academia, denunció en su cuenta de Twitter que lo mandaron a matar, además aseguró que sabe quiénes fueron.

El cantante Daniel Riolobos III, de 36 años de edad, reveló que sufrió un atentado en Querétaro y aunque había dicho que no denunciaría ya se retractó y sí lo hará.

Sin embargo, el que esté haciendo un tour de medios y promocionandose al mismo tiempo en que denunció el atentado, ha hecho sospechar a una conductora de Sale el Sol.

La mañana de ayer 3 de enero, Daniel Riolobos III, quien perteneció a La Academia, compartió en su cuenta de Twitter que atentaron contra su vida, pero logró escapar.

Según lo que el cantante compartió, se encontraba en Querétaro cuando el 27 y 28 de diciembre estuvo a punto de “sufrir un atentado contra mi vida”.

Pero gracias a que se percató de que “me mandaron a matar”, Danel Riolobos pudo escapar y hoy a agradecer “a Dios” estar con vida.

Sin dar más explicaciones, solo dejó claro que no denunciaría pues cree que no vale la pena, aunque asegura que sabe perfectamente quién lo mandó a matar.

Asimismo, dijo que su familia ya estaba enterada del grupo de personas que lo mandaron a matar, de modo que si algo le pasaba ellos darían nombres.

“Y si algo me pasa a mi o mi familia se dará a conocer los nombre de este grupo de personas”.

Finalmente, Daniel Riolobos pidió prestado un auto blindado, pues compartió que comenzaría un tour de medios, “gracias por su apoyo”.

Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad, se sorprendió por la narración del atentado de Daniel Riolobos hizo sobre su atentado y lo invitó a sí denunciar.

Sin embargo, a la periodista de Sale el Sol ‘le saltó’, que Daniel Riolobos iniciara un tour de medios en medio de que intentarán matarlo, como él lo denunció.

Sumado a ello hizo ver qué cuál era la necesidad de que le dijera a Ana María Alvarado de 54 años de edad, que tras su atentado donaría la mitad de sus ingresos a personas con adicciones.

“Qué tiene que hacer la denuncia de una persona que estás diciendo que intentó matarte para después anunciar que viene un tour, que esperen tus canciones y que entonces ahora va a donar dinero y vean que buena persona soy. No tiene nada qué ver una cosa con otra”.

Ante esta crítica, Daniel Riolobos le contestó por medio de su cuenta de Twitter, que donará la mitad del dinero de sus eventos “porque es mi deseo”.

Además, la retó a hacer lo mismo que él, “te animas???”. Hasta ahora la periodista no ha respondido.

Daniel Riolobos encendió alarmas cuando denunció que lo mandaron a matar, y Ana María Alvarado fue la periodista que lo llamó y contó la versión que el cantante le dio.

Aunque este dijo que no denunciaría, se retractó al hablar con la periodista y le confesó de forma secreta que quien lo mandó a matar “fue por envidia”. Sumado a ello apuntó que se trata de un “salsero”.

“Sí va a levantar su denuncia, no me dijo el nombre, pero me revela que es un cantante salsero que tiene celos y envidia de lo que él ha logrado en su carrera”.

Ana María Alvarado, periodista.