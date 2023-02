Daniel Riolobos solo empieza: Ahora llama a Juan Gabriel pedófilo, pese a que antes defendía al cantante muerto asegurando que había sido su mentor.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Riolobos -de 59 años de edad- ha publicado varios mensajes en donde arremete en contra de La Academia, Pati Chapoy, la fallecida productora Magda Rodríguez y Andrea Escalona.

En su cuenta de Twitter, Daniel Riolobos señaló que Juan Gabriel se aprovechó de él cuando tenía 16 años de edad.

“Ya para que duerman tranquilos. La @ChapoyPati es una bruja. @soyjuangabriel me utilizó y era un pedófilo que solo me uso a mis 16 años. @LaAcademiaMex es un fraude y sino le aflojas al productor en turno, no eres nadie. #sedijo”

