Daniel Riolobos acusa a Magda Rodríguez de matar a su mamá en La Academia; esto es todo lo que sabemos.

Todo comenzó en 2010, cuando Daniel Riolobos era concursante de La Academia de la octava generación, la cual era producida por Magda Rodríguez.

El exacadémico de 36 años de edad, era uno de los más destacados de su generación y durante su estancia en La Academia vivió dos pérdidas dolorosas.

Primero, durante uno de sus ensayos le revelaron que su abuela había fallecido, por lo que el programa lo dejó salir para acudir al funeral.

Daniel Riolobos cuenta que desde ese momento vio muy afectada a su mamá, por lo que pesó salirse de La Academia para estar con ella.

La madre de Daniel Riolobos le pidió que no lo hicieron y acudió junto a su familia al concierto del domingo.

El cantante estaba interpretando ‘Amor eterno’ de Juan Gabriel, cuando su mamá se comenzó a sentirse mal y tuvo un paro cardiaco.

La productora Magda Rodríguez falleció en 2020 y fue reconocida por dirigir varios programa de televisión, el último fue ‘Hoy’.

Ella fue la encargada de producir la octava generación de La Academia y según Daniel Riolobos, fue la responsable de la muerte de su madre.

Daniel Riolobos le contó a Gustavo Adolfo Infante en el ‘Minuto que cambió mi destino’, que mientras cantaba, su madre sufrió un infarto y no recibió ayuda hasta que él terminó su presentación.

Al final el presentador de La Academia, Rafael Araneda, le informó lo ocurrido y él se fue con ella al hospital.

Pero, debido a la falta de atención oportuna, la madre de Daniel Riolobos sufrió muerte cerebral y murió meses después.

Fue a través de Twitter que Daniel Riolobos volvió hablar de la muerte de su madre y acusó a Magda Rodríguez de ser la responsable de su muerte.

Daniel Riolobos acusa a Magda Rodríguez de no buscar ayuda para su mamá, por buscar raiting; su mamá estuvo ocho meses en estado vegetativo.

“Estando en La Academia, mi madre sufrió un paro cardiaco que no fue atendido a tiempo por raiting. Gracias a eso mi mamá quedó en estado vegetal 8 meses, hasta que murió”.

La fuertes acusaciones de Daniel Riolobos llegaron a Andrea Escalona, quien tachó de absurdas estas declaraciones.

Andrea Escalona -de 36 años de edad- manifestó que no estaba enterada de las palabras de Daniel Riolobos, porque lo tenía bloqueado de redes sociales.

“No tiene sentido ni pies, ni cabeza. A me da coraje que Magda no se puede defender, pero si les puedo decir algo, es una mujer que lo único que hizo fue trabajar toda su vida y lo que hizo fue darle una oportunidad a este cuate para estar en La Academia”

La conductora de Hoy asegura que Magda Rodríguez llevó a la mamá de Daniel Riolobos al hospital y trató de apoyarlo.

“Magda no tuvo nada que ver (...) Creo que no se vale decir esas cosas, difamar a alguien que no se puede defender, sí deberíamos tomar cartas legales”

Andrea Escalona