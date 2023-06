Roberto Palazuelos acusa a Margarita Portillo de “empastillar” a Andrés García para quedarse con todo.

A unos días de que se leyera el testamento de Andrés García, la guerra de declaraciones ya inició entre Margarita Portillo y Roberto Palazuelos.

Por un lado, Margarita Portillo asegura ser la viuda legítima de Andrés García y por eso le heredó:

Roberto Palazuelos ha defendido con ‘uñas y dientes’ a los hijos de Andrés García, y Sandra Vale -primera esposa del actor- por lo que ha arremetido contra Margarita Portillo.

Andrés García Jr se quedó con el 25% de la herencia de su padres pero, supuestamente, su tía Rosa García le aseguró que no iba a obtener nada.

Esto desató la ira de Roberto Palazuelos.

La mañana del miércoles 21 de junio, Margarita Portillo dio una conferencia de prensa, donde habló del testamento de Andrés García.

Reveló las otras cláusulas del testamento del actor y afirmó que ella era la esposa legítima de Andrés García, pues él se había divorciado de Sandra Vale en 1970.

Ahora, Roberto Palazuelos dio una entrevista en Venga la Alegría para tachar a Margarita Portillo de manipuladora.

Y asegura que ya no pensaba pelear nada, hasta que una llamada lo hizo cambiar de parecer.

“Ahí fue donde se volvió a subir el problema, porque ya estábamos tranquilos, ya íbamos hasta aceptar, ya para que Andresito tomara sus 50 metros de frente por los 100 de fondo y listo, pero ahora ya le salieron con que no le van a dar nada”

Roberto Palazuelos mencionó que Andrés García no le había dejado nada a Leonardo García porque estaban peleados y su relación siempre fue complicada.

“Lo que dice Margarita es una tontería, Andrés no le dejó nada a Leonardo porque andaban bien peleados, porque Leonardo tenía muchas diferencias con él, y se querían mucho en el fondo (...) lo sacó del testamento y Andresito como siempre fue muy tranquilo, pues ahí le dio su 25% a su primogénito”

El ‘Diamante negro’ explicó cuál era su molestia con Margarita Portillo y Rosa García.

“La hermana de Andrés, y la pseudo esposa de Andrés, porque no es la legítima, ya se pusieron todo a su nombre, esa es la gran realidad, es así de sencillo, que Margarita no salga a curarse, esto no es de hablar, esto de acciones”