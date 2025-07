Florinda Meza -de 76 años de edad- ya no será representada legalmente; según se dice, se quedó sin abogado por mala paga.

Trascendió que Florinda Meza demandará a los creadores de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, pero la actriz ya no tiene abogado.

Addis Tuñón -de 49 años de edad- reveló en el programa De Primera Mano que Florinda Meza ya no tiene abogado, pues no le pagó sus honorarios.

La periodista narró que Guillermo Pous le reveló que Florinda Meza lo revocó y él le envió los gastos de representarla por varios meses.

Sin embargo, Florinda Meza no le ha pagado; por lo tanto, ya no tiene abogado.

“Yo busco al abogado Pous para pedirle una nota y le pregunto si sigue representándola, él me dice que lo revocó, le dio las gracias y cuando ella llegó con eso, él le dijo que sus honorarios quedaban pendientes, él dice que efectivamente la señora no le ha pagado”

Guillermo Pous fue quien negoció la retransmisión de El Chavo del 8 en una conocida televisora y sería quien negociaría lo de la serie de Chespirito.

Tras ser “despedido” por Florinda Meza, Guillermo Pous pidió su pago y, hasta el momento, la actriz no ha cumplido con sus honorarios.

Incluso, la producción de la serie Chespirito: Sin querer queriendo buscó a Guillermo Pous para negociar con Florinda Meza, pero él ya no era su abogado.

“Muy seguramente habrá un tema legal porque Guillermo Pous dice que le deben sus honorarios”, contó Addis Tuñón.

La conductora mencionó que Guillermo Pous podría demandar a Florinda Meza si no le paga , pero esto no ha sido confirmado por el abogado.

Tras revelar que Florinda Meza no le ha pagado a su abogado, su asistente le envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante para desmentir esta información.

“Me preguntaban que de dónde Addis había sacado de que Guillermo Pous ya no había defendido a Florinda Meza en contra de la serie porque no le había pagado (...) Betty León que ha sido de relaciones pública me dice: ¿Quién le dijo esto a Addis?"

Gustavo Adolfo Infante