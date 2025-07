Se difundió el tráiler del documental de Florinda Meza en YouTube que se estrenará después del escándalo que se desató con Chespirito: Sin querer queriendo.

En entrevista de YouTube, el productor reveló si el documental de Florinda Meza será una respuesta a las críticas que ha recibido la famosa por su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Tras varias especulaciones, el programa Despierta América reveló el tráiler oficial del documental de Florinda Meza -de 76 años de edad- en Youtube.

Y que lleva por nombre: Atrévete a vivir.

El tráiler muestra que es la propia Florinda Meza quien relatará su historia y la manera en la que llegó a la industria del espectáculo.

El documental contará con fotografías y clips de su historia, además de algunas representaciones escénicas que servirán para contar lo que vivió.

En Atrévete a vivir, Florinda Meza también contará su versión de lo que sucedió con su relación con Roberto Gómez Bolaños .

También, hablará sobre el éxito que vivieron con El chavo del 8.

Atrévete a vivir se va a estrenar la segunda semana de agosto por Amazon Prime Video.

El documental de Florinda Meza mostrará sus orígenes, preparación, cómo llega a la televisión y cómo ha vivido su duelo tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños.

Tras la difusión del tráiler del documental de Florinda Meza, el productor Javi Domz reveló si este proyecto surgió como una venganza a Chespirito: Sin querer queriendo.

Y es que, justo el documental se va a estrenar un par de semanas después del último capítulo de Chespirito: Sin querer queriendo, por lo que muchos creen que fue algo planeado.

Sin embargo, el productor Javi Domz dejó en claro que se trató de una coincidencia, pues ellos no sabían cuándo iba a terminar Chespirito: Sin querer queriendo.

En ese sentido, Javi Domz señaló que su único objetivo con el documental de Florinda Meza es inspirar a las personas y no como una contestación.

Además, señaló que ellos empezaron a trabajar en el documental de Florinda Meza desde el 2020, sin saber lo que se presentaría en Chespirito: Sin querer queriendo.

Javi Domz dejó en claro que hay cosas que mostrarán en el documental de Florinda Meza que no van a cuadrar con Chespirito: Sin querer queriendo.

Y es que, señaló, en su documental hay testimonios y fotografías, mientras que una bioserie es dramatizada para vender.

Durante su conversación, Javi Domz puntualizó que la serie Chespirito: Sin querer queriendo no retrata a la verdadera Florinda Meza, además de que las fechas no cuadran.

Javi Domz recalcó que Florinda Meza es muy divertida y todo un amor, además de que es muy profesional.

Cree que Florinda Meza carga con una gran responsabilidad de mantener la magia de lo que creó Roberto Gómez Bolaños.

“Realmente no, Florinda es muy respetuosa con todo lo que tenga que ver con Roberto y sus hijos. Sé que ella les tiene mucho cariño. Realmente no sé nada de ese tema, pero lo que sí sé es que ese personaje que está viendo al aire no tiene nada que ver con la real Florinda, es un personaje dramatizado, las fechas no cuadran”

Productor del documental de Florinda Meza, Javi Domz