En YouTube está disponible la entrevista en la que Florinda Meza declaró que cuando Roberto Gómez Bolaños murió, lo hizo en sus brazos.

Esta plática data de mayo de 2017 y pertenece al programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante.

Florinda Meza describió cómo fue la muerte de Roberto Gómez Bolaños

Para el momento en el que Florinda Meza concedió la entrevista, ya habían pasado poco más de dos años de la muerte de Chespirito.

Al respecto, la viuda de Roberto Gómez Bolaños relató cómo fueron los últimos minutos de vida de su esposo.

Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', actor. (Germán Romero / Cuartoscuro)

“¿Murió en tus brazos Chespirito?“, preguntó Gustavo Adolfo Infante a Florinda Meza, quien respondió afirmativamente.

De acuerdo con la actriz, su esposo murió de manera tranquila y pacífica.

Florinda Meza recordó que, a lo largo de su vida, ha presenciado la muerte de varias personas, entre ellas su abuela.

Por lo que ha sido testigo de eventos como el estertor de muerte, que es un sonido que se produce en la garganta de una persona moribunda.

Del mismo modo, la actriz relató, de estas mismas personas, haber visto “el dolor de la vida que se escapa”.

Sin embargo, en el caso de Roberto Gómez Bolaños, su muerte fue, en palabras de Florinda Meza, completamente diferente.

“Roberto no tuvo eso. Me dijeron los médicos que exhaló en lugar de tener estertores. Empezó a respirar y tenía una sonrisa en la boca y miraba hacia un lugar después de haber hablado conmigo. Florinda Meza

En este testimonio Florinda Meza mencionó que Roberto Gómez Bolaños no tuvo oportunidad de dedicarle unas últimas palabras.

Pues fue en este momento cuando a su esposo se le empezaba a ir el aire.

Pero resaltando además que Chespirito estaba viendo a algo o alguien que no estaba presente en la habitación.

“Es que apenas y podía, no tuvo tiempo. Nada más dijo ‘mi bonita, tú has sido...’ y empezó a respirar. Y me estaba viendo muy bonito a mí y cambió su punto de vista como si algo maravilloso viera, yo estoy segura de que algo veía. Florinda Meza

Florinda Meza incluso retó a Gustavo Adolfo Infante a entrevistar al personal de la funeraria.

Asegurando que su esposo murió con una expresión de tranquilidad que no se le borró con nada.

“Y así quedó [sonriendo]. Y están de testigos en Cancún los de la funeraria, si los quieres entrevistar, porque no tuvieron que hacerle nada a su rostro. No había transformación, no había dolor”. Florinda Meza

Finalmente, Florinda Meza narró que cuando a Roberto Gómez Bolaños se le fue el aire ella le hizo un masaje cardiaco.

Mismo con el que, asegura, volvió a exhalar y a volver en sí unos segundos.

Pero cuando intentaba pedirle a su esposo que no se fuera este dio su última exhalación de vida.

“Todavía lo tomé y le dije ‘Robert, no te vayas’. Pero no dejaba de ver ese punto, ya no me estaba oyendo a mí y dejó de exhalar”. Florinda Meza

Las polémicas detrás de la muerte de Roberto Gómez Bolaños

Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún a los 85 años de edad.

Su muerte revivió las múltiples polémicas que lo persiguieron en torno a los pleitos por derecho de autor con sus ex compañeros de El Chavo del 8.

Una de las más sonadas fue tiempo después cuando Carlos Villagrá, actor de Quico, compartió una teoría del homenaje que le hicieron al comediante.

Evento que se llevó a cabo en el estadio Azteca de la CDMX con personas disfrazadas de El Chapulín Colorado y El Chavo del 8.

Por lo que Carlos Villagrán especuló que Chespirito había muerto desde días antes.

Ya que no cree que la logística que requirió el homenaje se haya llevado a cabo de un día a otro.