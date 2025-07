La serie Chespirito: Sin querer queriendo tiene contra la pared a Florinda Meza, quien estuvo casada con Chespirito 10 años, pero estuvo a su lado 28 años.

A Florinda Meza le siguen lloviendo las críticas por cómo inició su romance y cómo llevo su relación con Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito, quien murió en noviembre de 2014.

Ahora, detractores de la actriz, revivieron un video de Youtube, que la muestra llorando al interpretar una canción que le compuso al comediante.

“Oh Dios, no puedo cantar sin llorar”: El video de Florinda Meza en YouTube cantando para Chespirito que revivió en TikTok

En agosto de 2020, Florinda Meza se presentó en el programa De Primera Mano, donde cantó el tema que le compuso a Chespirito, momento que quedó registrado en YouTube.

Aunque se esforzó por cantar el tema que le recuerda a Chespirito, a la familia y a sus amigos, Florinda Meza, de actualmente 76 años de edad, rompió en llanto.

“Habrá un mejor futuro pues yo te lo aseguro, brillará de nuevo el sol”, cantaba hasta que se detuvo...

Florinda Meza (Imagen Entretenimiento / YouTube)

“Oh Dios, no puedo cantar sin llorar, perdonen”, dijo la veterana actriz y, posteriormente, aseguró que en algún momento grabaría la canción.

A continuación te compartimos el video completo:

Ataques contra Florinda Meza no cesan

El viejo video de YouTube comenzó a viralizarse por lo que llegó a redes sociales, donde cibernautas comenzaron a burlarse de Florinda Meza.

Gente da por hecho que Florinda Meza utilizó a Chespirito a lo largo de su relación para mantenerse en el mundo de la farándula.

Así como no siente tristeza alguna por su muerte ya que su forma de llorar es poco creíble.

Florinda Meza y Chespirito (@florindamezach1)

“De todo mi árbol genealógico, lo tuve que ver yo”, "Oh repampanos, no puedo cantar sin llorar jajajajajajaja“,

"Wlla siempre quiso ser la protagonista!! Ella siempre quiso ser la chava del 8!!“, ”Demonios viejo, no puedo entonar está melodía",

“Esto me salió porque aún no me duermo verdad?”, “llora sin lágrimas”, “Me sentí incómoda”, “los del programa: quisiera salirme de aquí”,

“quisiera grabarla para todos” no gracias bb guárdatela bien porfis", “Pensé que era parodiaaaa”, expresan tiktokeros.