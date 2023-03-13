A poco de que Jorge Anzaldo de 34 años de edad, y Diego Cárdenas de 38 años de edad, aceptarán tener un romance, Roberto Carlo intentó robarles atención.

Y es que Roberto Carlo, de 36 años de edad, quiere que todos se enteren que él estuvo en medio de Los Rulés.

A través de un video compartido en TikTok, Roberto Carlo reveló que él y Jorge Anzaldo fueron novios, pero Diego Cárdenas se entrometió.

Roberto Carlo (@robertocarlomx / Instagram)

Roberto Carlo fue novio de uno de Los Rulés

Verás, desde el interior de su auto, Roberto Carlo se grabó escuchando las declaraciones de Diego Cárdenas a Escorpión Dorado, de 41 años de edad.

Específicamente en el momento en que Diego Cárdenas asegura que una revista de espectáculos mintió ya que su relación con Jorge Anzaldo en realidad tiene 12 años.

“Es mucho tiempo y es que me costó ocho meses que me dijera que sí”, dijo a la par que informó que por cuatro meses fue rechazado porque Jorge Anzaldo tenía novio .

“No se podía, ¿o sí se podía?”, agregó Diego Cárdenas e inevitablemente soltó una carcajada.

Roberto Carlo quedó como payaso con confesión de Los Rulés (TikTok)

Mientras lo decía, Roberto Carlo usó un filtro de payaso para dejar claro que Los Rulés tuvieron algo mientras él estaba en medio.

Tema que ya no le causa conflictos, según declara el conductor televisivo pues junto a su video escribió: “cerrando ciclos 12 años después di jaja”.

Critican a Roberto Carlo y lo acusan de querer colgarse de Los Rulés

A seguidores de Los Rulés no les gustó que Roberto Carlo destapara haber sido el tercero en discordia por lo que lo atacaron en redes sociales.

Al respecto, Roberto Carlo, vía Instagram, aclaró que no era un reclamo pues él ya había superado el tema que en su momento sí le dolió, no solo a él sino a todos los implicados.

Así como dijo le gustó la participación de Los Rulés con Escorpión Dorado, con quien no tiene ningún resentimiento pues eran jóvenes e inmaduros.

“No hay culpables, las cosas suceden. Toda historia tiene un aprendizaje”, concluyó el también actor.